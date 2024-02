Líder de MC condena los hechos que sufrió en la Autopista del Sol

El Coordinador Operativo de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeana, dio detalles de su privación forzada de su libertad y robo de su camioneta, que sufrió en la autopista del Sol, el cual descartó que tenga tintes políticos y ratificó que no obligará a nadie a registrarse en los lugares donde no haya condiciones de seguridad.

En conferencia de prensa el dirigente del partido naranja, un tanto nervioso, confirmó que fue interceptado por cuatro sujetos cuando pasó por la caseta de peaje de Palo Blanco, después de asistir a la Ciudad de México, quienes obligaron a detener la marcha a su compañero Israel Molina González que iba al volante de su vehículo.

Los civiles armados con palabras altisonantes y amenzándolos siempre con sus armas, los bajaron y los obligaron a subir a la camioneta que traían, para enseguida interrogarlos junto con Deyanira Uribe Cuevas y Molina Rosales.

Explicó que les preguntaron por personajes que no conocen y los llevaron a un paraje en dónde los bajaron, uno de los sujetos lo golpeó en la espalda con la culata de un rifle de asalto AK-47, ahí los ataron y continuaron haciéndoles preguntas.

López Galeana dijo que luego de identificarse el que aparecer era el jefe hizo una llamada telefónica de su dispositivo móvil y fue cuando dio la orden de retirarse, dejándolos abandonados a su suerte, después de casi una hora de permanecer privados de su libertad.

Una vez que se desataron caminaron por la autopista del Sol y finalmente encontraron una patrulla de la Guardia Nacional, cuyo personal los trasladó al puerto de Acapulco, donde recibió atención médica y se presentó la denuncia por el robo de su vehículo, así como por la privación de su libertad.

Condenó los hechos y pidió a las autoridades competentes que refuercen la seguridad en las carreteras. La sociedad se encuentra vulnerable, tiene miedo. Y con justa razón, percibe que la seguridad pública es lamentablemente inexistente y que es grave la deficiencia institucional.

Aclaró, que analiza si contrata seguridad y reiteró que a pesar de este escenario de violencia, Movimiento Ciudadano hará todo lo necesario para registrar candidatos en los 84 municipios del estado, pero ratificó que no obligará a nadie a participar en el proceso electoral que se avecina, en los lugares en donde no existan condiciones de seguridad.

Medios de Comunicación del estado se hicieron presentes en la conferencia de prensa del dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano Julián López Galena. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

El dirigente también puntualizó que no renunciará a la dirigencia estatal de MC, lo que sí hará será cambiar sus hábitos, uno de ellos ya no viajar por la noche, entre otras medidas para que no se repitan los hechos que vivió durante la madrugada de este miércoles con sus dos compañeros.

En una retrospectiva de lo ocurrido, dijo que deduce que los delincuentes se confundieron de persona, porque al decirles quien era y que papel desempeñaba, cuando uno sus captores consultó por teléfono decidieron dejarlos en ese paraje solitario a escasos metros de la Autopista del Sol, llevándose su camioneta.

López Galeana refirió que hasta el momento atendió llamadas del secretario general de Gobierno del Estado, Ludwig Marcial Reynoso; de los voceros del estado y de Seguridad Pública, quienes le patentizaron la solidaridad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ofreciéndole seguridad "pero todavía no determino si la aceptó".

También aclaró que no culpa a nadie de lo ocurrido, pese a que ahora vive con el temor por lo sucedido, al tiempo que contestó a los que insinúan que se trató de una farsa por la coyuntura política, en ese sentido preciso que los golpes los recibió en la espalda y da fe de esto el certificado médico, por tanto aseguró que respeta su punto de vista.

Cabe señalar que Julián López Galeana declaró que en Guerrero no había condiciones para participar en las elecciones del mes de junio, por tanto, reveló que solo se registraron candidatos en 66 municipios y aseguró que antes estaban identificadas los puntos rojos en la geografía del estado, pero en la actualidad todo estaba pintado de rojo.