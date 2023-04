Empresarias de la construcción se quejan por falta de igualdad

Mujeres empresarias del rubro de la construcción denunciaron que los casi dos años del gobierno del estado han vivido en total discriminación, ignoradas por las autoridades y excluidas de la asignación de trabajo a través de las obras.

África Leonor Moreno Santana, explicó que el gremio de la construcción tiene alrededor de dos mil empresas registradas como proveedores del gobierno del estado, y de éstas, más del 20 por ciento son empresas dirigidas por mujeres, sin embargo en la asignación de recursos para obras eso no se ve reflejado pro que casi la totalidad del trabajo se asigna a empresa de hombres.

La arquitecta explicó que el discurso de la igualdad de la paridad y de la inclusión, son sólo estrategias publicitarias, porque en los hechos seguimos en un gobierno que invisibiliza a las mujeres del rubro de la construcción.

Estableció que las mujeres han reclamado ser incluidas en las obras que se asigna de manera directa de forma paritaria con las que se asignan a empresas de hombres, también que se les incluya en procesos de licitación, en los que recordó que muchas veces no pueden participar porque son empresas pequeñas que no logran competir con las grandes constructoras.

Resaltó que como empresarias tiene que cubrir nóminas, pagar impuestos, adquirir materiales y con parte del proceso económico, por ello la demanda de que se les reconozca y que se les asigne obras.

“En la constructora contratamos peones, albañiles, especialistas en oficios como fierreros, loceteros, carpinteros, pintores, eléctricos, entre otros, además de los empleos indirectos que detonan la economía local”.

Estableció que la construcción también detona la economía en los sectores de la industria del cemento, acero, madera, pinturas, feterretero, impermeabilizantes, pisos y recubrimiento entre otros, por ello la necesidad de que se tenga trabajo.

Ante esta circunstancia, la constructora refirió que han buscado tener un diálogo con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, lamentablemente, la mandatario ni las ve, ni las oye y a pesar de que varias ocasiones han entregado documentos solicitando una audiencia, ni siquiera reciben respuestas.

Señaló que funcionarios menores han instalado mesas de trabajo pero son personas que no tienen capacidad de decisión, que no pueden resolver sus demandas que lo único que hacen es escucharlas tomar notas y echar esas notas a la basura pues no hay otra cosas que puedan hacer.

Mencionó que en gobiernos pasados la obra publica se ha asignado de manera más proporcional y han alcanzado hasta un 40 por ciento, pero hoy ni siquiera se puede revisar que empresas han tenido obra, porque no transparentan esta información.