Criminales extorsionan a empresarios materialistas en Taxco

La delincuencia organizada en el municipio de Taxco de Alarcón mantiene el control de la compra y venta de materiales de la construcción y además exigen el pago de la cuota por presunta protección a los empresarios.

Elodia Vargas, presidenta de la Asociación de Materialistas del Estado de Guerrero, dijo que este sector empresarial tiene miedo y no denuncia ante las autoridades correspondientes porque no hay confianza.

“La instrucción es o pagas o te mato o te incendio o acabo con tus bienes, nosotros somos un gremio y entiendo su dolor porque están pasando por algo muy fuerte y no sabemos a quien recurrir, hemos ido y tocado ante la cámara legislativa para que la extorsión se tipifique como un delito grave”

Dijo que tiene temor de que al presunto extorsionador lo detengan, se presenta una denuncia pero si la carpeta de investigación no está bien integrada el delincuente al rato lo liberan.

La empresaria Elodia Vargas, señaló que en Taxco las bandas delincuenciales ya saben cómo conseguir dinero extorsionando a sus compañeros de casas de materiales.

Elodia Varga dijo que este sector empresarial tiene miedo y no denuncia ante las autoridades correspondientes porque no hay confianza. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

“Nos sentimos indefensos, pagamos impuestos, todo lo que nos piden estamos bien reglamentados en todos lados en el municipio, en el Estado y a nivel federal pero no tenemos lo que realmente necesitamos que es la seguridad y la confianza”, precisó.

Dijo que éste sector tiene miedo, pero no quien vivir con miedo, “yo prefiero morir que vivir con miedo”.

Dio conocer que en la zona Norte, Tierra Caliente, y Zihuatanejo es donde se ha incrementado el delito de extorsión y el condicionamiento de compra del material de construcción.

Mientras que en Acapulco, los casos de extorsión que se da contra los empresarios que tienen casas de materiales que encuentran en las colonias aledañas como Renacimiento y Zapata y otras.

“En estos momentos en Acapulco están utilizando la extorsión y escuche rumores entre mis compañeros que en la glorieta de Puerto marqués los delincuentes quieren tener el control de la venta de material y condicionan a quien le compras. Se lo dicen directamente al empresario, al constructor y te dicen que si no, no te vamos a dejar pasar, no te vamos a dejar construir y atente a las consecuencias”, señaló.

Dijo que el control de la compra de materiales de construcción por parte de la delincuencia organizada ya está abarcando también en Acapulco y añadió que es cuando el sector empresarial deben de estar unidos para no permitirlo.

Dijo que sus compañeros materialistas tienen miedo a denunciar las extorsiones, de las que son víctimas por lo que terminan pagando, pues las autoridades no les han dado confianza para hacerlo.

“Los problemas de la extorsión se ha presentado en Zihuatanejo, pero la cosa se ha vuelto aún más grave en la región de la zona Norte, Tierra Caliente y ahora quieren ingresar en Acapulco”, insistió la líder empresarial.

“Al final de cuenta tenemos que llegar a un arreglo (con la delincuencia) porque tenemos que trabajar y a veces tenemos que moldearnos a las necesidades de esas personas y al final el cliente es el que paga las consecuencias”.

Reveló que los presuntos delincuentes le dicen a los empresarios materialistas a quien comprar y que tipo de material adquirir.

Comentó que aquellos empresarios que no pagan, los delincuentes llegan a los locales a dispararles con pistolas de grueso calibre y están atemorizados.

“Hay compañeros que ya se han adaptado a pagar cuota porque quieren trabajar y tenemos que trabajar y al final de cuentas dejamos a la gente sin trabajo y nosotros vivimos de eso y tenemos que trabajar y nos vamos adecuando pero si llega un momento que ya es demasiado”. A nivel estatal, la Asociación de Materialista tiene a 300 agremiados.