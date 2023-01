Empresarias de la construcción son discriminadas en la asignación de trabajo

Mujeres empresarias dedicadas al ramo de la construcción, denunciaron ser víctimas de discriminación en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, donde la titular Irene Jiménez Montiel, se ha negado a asignarles obras, invitarlas a concursos o licitaciones, por el simple hecho de ser mujeres.

"Todas las obras del 2022 fueron asignadas a hombres o empresas que dirigen hombres, a pesar de que el 20 por ciento del padrón de empresas dedicadas a la construcción son manejadas por mujeres", señaló la ingeniero, África Leonor Moreno Santana, una de las constructoras inconformes con la forma en que el gobierno ha asignado obras a las empresas.

Estableció que la gobernadora, Evelyn Salgado, en reiterados discursos ha manifestado su posición de igualdad entre géneros, que ha pugnado porque la mujer sea parte del desarrollo de Guerrero, sin embargo sus funcionarios de gabinete son quienes detienen la participación de la mujer y con ello atentan contra sus derechos.

Moreno Santana, explicó que el 6 de septiembre del año pasado sostuvieron una reunión de mujeres empresarias de la construcción con la titular de la secretaría de obras públicas y ahí le hicieron patente su inconformidad de que no esté considerando a ninguna mujer en la asignación de obras.

En respuesta la funcionaria prometió que tomaría en cuenta a las mujeres para la participación en las próximas asignaciones, les pidió que le entregaran un documento con el listado de mujeres y empresas que representan, pero hasta el momento ni una sola obra se les ha contratado, "a las mujeres de la construcción no se nos ha requerido ni siquiera un tabique, todo, absolutamente todo lo están asignando a los hombres".

África Moreno, acusó que después de esa reunión la funcionaria se niega a recibirlas, a establecer una mesa de trabajo y las manda sólo para que las atienda su secretario particular (su esposo), pero esta persona no tiene la sensibilidad de tratarlas con perspectiva de género y simplemente no las atiende, les da respuestas negativas y no genera condiciones para que las mujeres puedan tener acceso a trabajo.

"Estamos desesperadas porque los impuestos son cada mes, y sin trabajo nos vemos obligadas a irnos del Estado, emigrando o trabajando como albañilas o maistras de obra en otros países, que es un asunto denigrante en nuestra profesión, porque existen condiciones para que las mujeres se desarrollen libremente en el estado sólo falta un poco de voluntad política".