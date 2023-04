Artesanal Escudo de Guerrero desaparece de Palacio de Gobierno

La única escultura que Víctor Manuel Contreras elaboró con bronce para la ciudad de Chilpancingo, fue un escudo del estado de Guerrero, mismo que se colocó en el vestíbulo del entonces palacio de gobierno a principios de la década de 1970 y ahí se lució durante varios años, durante el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado la obra se retiró de su lugar por una remodelación del inmueble y nuca más se volvió a saber de ella.

“Se la robaron, es puro bronce y no está, además de que era una obra bellísima toda elaborada a mano y se encontraba en la entrada del palacio”, indicó el escultor al recordar su obra.

Víctor Manuel Contreras en la década de 1970 durante el gobierno de Israel Nogueda Otero realizó cinco esculturas que se convirtieron en el mayor símbolo cultural de la capital del estado, estas son: Proyección del hombre hacia el futuro, Canto al trabajo, los Niños Héroes, Monumento a la madre y el escudo del Estado de Guerrero, las cuatro primeras se elaboraron con placas de hierro y sólo el escudo fue hecho en bronce.

Al recordar el escudo, indicó que él lo hizo exactamente como decía el decreto con 12 plumas en la parte superior porque aseguró que Diego Rivera también hizo una obra pero solo con seis plumas, “Yo lo hice con las 12 que debe tener”.

Señaló que un día una persona lo abordó y le preguntó, “¿Usted es el que hizo el escudo del estado de Guerrero?, le respondí que sí, y me enteré que ya no estaba el escudo, que se lo habían robado, la obra que es de puro bronce y no está de mis obras es lo único que no apareció”.

Recordó que en el gobierno de Alejandro cervantes las obras de proyección del Hombre al futuro y el canto al trabajo también fueron retiradas de la fachada del palacio municipal, hoy ayuntamiento, “las obras las cortaron, las despedazaron y las tiraron allá en un sitio adonde todos iban a hacer pipi y popó”.

Eso, dijo le dolió mucho al grado que decidió ya no vivir en México y se fue a trabajar en Estados Unidos, hasta años después que fue llamado para restaurarlas y recolocarlas, lo que le significó el logro más importante en su relación con guerrero, “La volví a instalar”, señaló mientras apretaba el puño y lo golpeaba en la mesa.

Estableció que la obra, aunque él la haya planificado y construido, no es de él, “No es mía, es del pueblo, la construí para el pueblo y le toca el pueblo defenderla y cuidarla”.

Sin embargo, lamentó que existan gobiernos que no valoren el arte y que permitan que se destruya o deteriore, por ello calificó al ex gobernador Alejandro cervantes de Analfabeta, y recordó lo que en su momento declaró ante medios internacionales que vinieron a documentar el estado en que se encontraban las esculturas, “les dije, es un ignorante, analfabeta, estúpido, que presume de Cervantes, pero no conoce las vocales y dice que es Delgado cuando es una vaca gorda”.

Una imagen del escudo de bronce. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“Hoy es tiempo que los mexicanos a prendamos a respetar a aquellos que nos dejan el fruto del su fecunda vida, ya es tiempo que nos respetemos”, señaló al recordar su escudo del Estado que nunca apareció y coincidió en que seguramente ese escudo no fue destruido, su belleza era tal que seguramente se encuentra en alguna residencia de algún ex funcionario del gobierno cervantista.

Finalmente señaló que lamentablemente de las otras obras también se han robado las placas que eran de bronce, en ellas se contenían los datos de cada una de las esculturas, la fecha de creación, y el autor, también el gobierno en el que se inauguraron, todas esas placas se perdieron y hoy en día sólo el Canto al trabajo tiene una placa con esos datos, pero de su recolocación, no la original que se puso en los años 70.

“Mi amor por Guerrero no va a terminar nunca, son una gran gente, y tiene una comida deliciosa, son un pueblo de grandeza de mucha fortaleza, un pueblo al que siempre amaré”.

Don Víctor Manuel Contreras a sus 81 años, indicó que ha tenido padecimientos que han puesto en riesgo su vida y expresó entender que todos en este mundo tenemos un ciclo que cumplir y un día tendremos que partir del plano terrenal, sin embargo este reportero le hizo saber que él nunca morirá, porque en el corazón de los Chilpancingueños siempre estará presente en sus magníficas obras que hoy son lo más representativo de la ciudad.