El fuego sumió en el olvido al mercado de La Vacacional

La columna de fuego que iluminó la noche y consumió 150 locales construidos de madera, lámina y fierro, así como la pérdida de dos personas que perecieron calcinadas, se resiste al olvido y a casi diez años de distancia aún se observan restos de este siniestro en lo que fue el mercado Siglo 21 de la Vacacional.

Aún se respira el miedo entre los locatarios, porque saben que comentar lo ocurrido durante la madrugada de aquel 17 de marzo del 2014, les puede traer problemas serios y solo atinan a quejarse de que la promesa de ayudarlos, quedó en eso, en promesas.

Ya no hay mucha movilidad en el mercado, pero aún quedan en pie algunos locales./ Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Uno de los comerciantes, quien pide la omisión de su nombre, le viene a la memoria que aquel día, cerró su local de venta de ropa y se dirigió a su hogar a descansar, cuando al filo de la media noche, le hablaron por teléfono que había un incendio en el mercado.

De inmediato salió y se dirigió al sector 6 en donde hace esquina con el bulevar Vicente Guerrero, precisamente en la entrada principal al puerto de Acapulco, el mercado en su totalidad era consumido por el fuego, las llamas y el denso humo se podían apreciar a kilómetros.

En un recorrido por ese sitio, ya no hay mucha movilidad, pero eso si, aún quedan en pie algunos locales, solo que ya no funcionan para exhibir mercancía, ahora son usados como bodegas y hay espacios donde todavía son visibles manchas oscuras que dejó el voraz elemento.

Los locatarios consultados, confirmaron que dos personas que trabajan como veladores perdieron la vida calcinados, una tercera persona resultó con quemaduras graves al tratar de sofocar el ígneo elemento.

La mayoría de los techos están por caerse./ Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Las perdidas fueron cuantiosas, pues toda la mercancía se quemó y 150 locales quedaron reducidos a ceniza, aunque hicieron un reconocimiento al valor del personal de Bomberos y Protección Civil, porque a pesar de quedarse sin agua, evitaron que las llamas alcanzaran otros locales ubicados sobre el bulevar.

Sobre el origen del siniestro, coinciden que fue provocado, hubo testigos que aseguraron que llegaron hombres armados y rociaron gasolina a los locales, enseguida les prendieron fuego y se dieron a la fuga, el resto es historia.

En la actualidad, hay abandono, casi nadie recuerda el incendio, porque no ha sido la única ocasión que ha sido víctima de las llamas este centro de abasto, por lo menos en tres ocasiones los locales fueron destruidos por el ígneo elemento y no hay ningún detenido, el caso sigue en la total impunidad, es más, el delito ya prescribió porque no está clasificado como grave.