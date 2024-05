Acapulco sede de la primer Feria Empresarial Canacintra 2024

Empresas nacionales de diversos giros y sectores, vendrán al puerto de Acapulco el próximo 31 de mayo, al salón de los espejos del Hotel Emporio, donde se llevará a cabo la primer Feria Empresarial Canacintra 2024 la cual pretende ayudar a fortalecer la economía de los empresarios turísticos, médicos, construcción, entre otros.

En dicha exposición participaran más de 50 stands con precios a precio de mayoreo en donde se podrán encontrar pintura, mobiliario para playas, hoteles, cancelaría, iluminación, uniformes médicos, material para construcción entre otros.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y de la Transformación, delegación Acapulco, José Mario Moreno Rojas dio a conocer que a dicha feria puede asistir la sociedad en general.

“Esta feria empresarial tiene por objetivo ayudar en la restauración de nuestro Acapulco, un evento de los acapulqueños para los acapulqueños pueden asistir todos los sectores, no hay un sector que no pueda asistir. Estamos poniendo un costo en general de 200 pesos por entidad, es decir pueden entrar hasta 3 personas por esa mismo precio, aunque no sean empresas”, detalló.

Agregó que se hizo un convenio del colaboración con el Instituto Tecnológico campus Acapulco para fortalecer la educación empresarial en los jóvenes.

Con esta muestra se busca hacer sociedades comerciales con empresas locales, y poder vender productos y servicios a través de éstas, a los diversos sectores así como sumar voluntades por el puerto de Acapulco, para poder ir avanzando y fortaleciendo la necesidad inmediata de los ciudadanos y empresarios.