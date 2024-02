Censo de damnificados está cerrado: Secretaria del Bienestar

Ante la inconformidad de damnificados por el huracán Otis que han paralizado la ciudad con bloqueos y manifestaciones exigiendo ser incorporados a los apoyos para la reconstrucción de su vivienda, la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes aclaró que ya no hay censo y este proceso ya concluyó solo se está atendiendo incidencias.

En entrevista, luego de participar en la entrega del programa de fertilizante a campesinos de Acapulco en el poblado de Tuncingo, la funcionaria federal dijo que no se ha vuelto hacer ningún censo, sino fue un registro en los módulos y después se hizo una verificación.

“Nosotros ya concluimos el proceso y solamente estamos procesando que por alguna razón tienen una inconsistencia pero nosotros ya concluimos”.

Comentó que se tiene ocho días con todos los módulos de operación y atendiendo a la gente.

Ante aquellos que insisten que se les incorpore a los apoyos de la reconstrucción, la Secretaria del Bienestar aseguró que ya no se está “incorporando a nadie, estamos atendiendo alguna incidencia de quien obtuvo su registro y que por alguna situación no ha podido cobrar pero son mínimos”.

Insistió que no tiene reporte de gente que no haya sido censada y que no se le haya afectado su vivienda, “Han sido censado todos los afectados, no es un apoyo por persona, no es un apoyo por familia es un apoyo por vivienda y yo pienso que nosotros respecto a la estadística que tenemos de INEGI hemos cumplido a cabalidad”.

Señaló que las manifestaciones de inconformes por no ser incluidos a los programas para damnificados por alguna situación especial cada vez son más pequeñas, independientemente de la parte mediática que se pueda generar “pero son pequeñas”.

Dijo que se ha seguido atendiendo a las personas que por alguna razón su cintillo tiene falta de reconstrucción y explicó que se debe que cuando se levantó el censo, el formato está como una vivienda que no tiene daño, “por eso no salió el pago de reconstrucción”.

Señaló que las personas que tiene un cintillo se les va revisar su situación, sin embargo se ha detectado un grupo de personas, que se han manifestado exigiendo censo, que no son de Acapulco ni de Guerrero sino de la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, el Estado de México.

Hizo un llamado a las personas que no caigan en convocatorias falsas porque se ha apoyado 300 mil viviendas y en Acapulco hay 225 mil casas y en Coyuca de Benítez 25 mil viviendas.

“Lo que siempre planteó el presidente son 250 mil viviendas y hemos apoyado más de 300 mil viviendas, entonces vamos hacer muy escrupulosos pero también muy firmes en lo que en justicia hay que revisar sus casos, pero los abusos no lo vamos aceptar”, precisó.

Aclaró que el comprobante de domicilio tiene que ser de Acapulco necesariamente y un sector que se está manifestando no son de este puerto.

“Estamos revisando los casos con puntualidad y la semana pasada emitimos cerca de 30 mil pagos nuevos, hemos atendido a los habitantes de Acapulco, a las viviendas de segunda opción y el recurso ha sido destinado como lo dijo el presidente de manera adecuada, completo, lo que se necesita, pero también a quienes no salieron afectados hay que actuar con toda prioridad y honestidad”.

La funcionaria federal, dijo que desde hace ocho días se han atendido a rezagados y se ha mandado mensaje, se les ha llamado, pero se ha encontrado que algunas personas damnificadas no han ido a cobrar sus apoyos.

Pidió a la gente que si salió su pago que acuda a los módulos a cobrar porque se les complica que no lo hagan porque tiene que dejar abierto los módulos hasta que cobre.

Mencionó que en el primer bloque muchas personas no cobraron a pesar de que se les llamó y algunos ya se han ido de Acapulco, “ pero tenemos la tranquilidad de que hemos atendido a todas las personas afectadas”

Estimó que más de 6 mil personas no han ido a cobrar el recurso para la reconstrucción, “y les hablamos y les hablamos y no han ido”.

Dio a conocer que cuando se hizo nuevas incorporaciones se registró 67 mil personas de los cuales 14 mil ya habían cobrado el apoyo y después se hizo la verificación en campo y en 5 mil de ellos las personas nadie las conocía en el domicilio que dieron.

Un grupo de damnificados "No Censados" realizaron un bloqueo durante todo el lunes sobre la avenida Costera Miguel Alemán a la altura de la Diana Cazadora en ambos sentidos. Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Además se encontró domicilio inexistentes cerca de 4 mil registros y gente que cuando llegamos en la casa ya se había recibido un apoyo otros 5 mil.

“Pedimos que mantengamos el orden, respetemos las reglas porque el dinero es del pueblo y se debe de ocupar con toda prioridad”.

La Secretaría del Bienestar dijo que ya se pasara a la etapa de los créditos del bienestar que ya se han empezado a otorgar y a hoteles de una a tres estrellas se les ha entregado 152 créditos, restaurantes, “vamos avanzando en la reactivación económica también”.

Nosotros ya lo cerramos, esto ya terminó y estamos atendiendo alguna incidencia, alguna situación , a cuatro meses de sucedido el huracán que alguien diga que no se ha ni registrado eso ya es imposible”, precisó.

“Una cosa es que me digan no me salió pero si fui, particularmente a este grupo de personas que se han manifestado, el 20 por ciento si tiene algún registro previo de más y el otro no, entonces no son nuevos registro, no tenemos nuevo registro ya lo hicimos cuando lo instruyó el presidente y hemos hecho la labor de verificación y seguimos verificando las casas”.

Dijo que aquellos que ya recibieron tienen que reconstruir su vivienda para eso es el apoyo que se les dio y se está trabajando en ello, “ yo creo que ya estamos saliendo del tema”.

Hizo un llamado a la sociedad actuar con orden e insistió que se van atender las incidencias de los diferentes casos y “que estén atentos a sus teléfonos para que cuando les llegue el mensaje de convocatoria que también nos ayuda a que vayan a cobrar todos los que le salió su pago”.