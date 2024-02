¡Tome precauciones! Damnificados no censados anuncian bloqueos en 8 puntos de Acapulco

Una nueva jornada de bloqueos que incluyen 8 puntos de la ciudad realizarán este lunes damnificados por el paso del huracán Otis, donde se incluye la zona turística de Acapulco con lo que se volverá a estrangular la circulación vehicular.

El pasado viernes, decenas de ciudadanos realizaron una obstrucción a las vías de comunicación que se prolongó por siete horas y que generó el descontento de automovilistas y ciudadanos sin que las autoridades los desalojaran.

Las acciones están previstas a partir de las 7 y 11 de la mañana y el anunció de estas acciones con las que reclaman ser incluidos en los apoyos otorgados por la Secretaría del Bienestar del gobierno de la república se realiza por medio de mensajes de WhatsApp.

Los participantes de las acciones de protesta forman parte de ciudadanos del llamado “Grupo No Censado”, que paralizaran el puerto con bloqueos y plantones en distintos puntos de la ciudad en demanda de que se les entregue en el lugar el apoyo económico sin excepción alguna a todos los damnificados por el huracán Otis.

A través un comunicado detallaron 9 puntos donde especifican las vialidades que serán bloqueadas dando inicio con los bloqueos de 7 de la mañana a dos de la tarde en la Caseta La Venta, Aeropuerto, Calzada Pie de la Cuesta, Vía Rápida y avenida Ejido. El plantón se anunció después de las once de la mañana en ambos carriles de la avenida Costera Miguel Alemán a la altura de la Diana Cazadora, en las avenidas Farallón y Universidad.

Damnificado muestras los daños sufridos en su vivienda debido al huracán Otis en Acapulco, Guerrero. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Haciendo un campamento perimetral en la zona y poniendo en el centro del mismo una mesa para recibir a personal del bienestar y que ahí mismo se nos entregue el apoyo sin excepción a todos los damnificados por el huracán Otis que aún no contamos con censo o que exista alguna incidencia y su apoyo este detenido. La duración del campamento está a consideración de la respuesta a nuestro pliego petitorio por parte de las autoridades”, se lee en el comunicado.

Se especificó que si no se tiene una respuesta favorable por parte de las autoridades, regresarán al día siguiente, en caso contrario estos deberán dar la solución en el campamento de la glorieta de La Diana Cazadora, en la mesa que se pondrá para recibir al personal donde se nombrara a 10 personas responsables para el diálogo.

Asimismo, se detalló en la misiva que ya no aceptarán validar con Curp, nombres y direcciones que exigirán órdenes de pago, apoyos asignados y números de folios a cada uno.

Se llamó al Grupo No Censado a no caer en provocaciones y no dejarse intimidar por ningún elemento de seguridad de los tres órdenes de gobierno y quien altere el orden será descartado de la lista de los no censados.