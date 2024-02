Manifestantes amagan con pernoctar en bloqueo de la Costera

Más de 12 horas han transcurrido desde que inició el bloqueo sobre la avenida Costera Miguel Alemán a la altura de la Diana Cazadora, por parte de damnificados no censados del huracán Otis.

Las más de 200 personas que mantienen la obstrucción de vías de comunicación, amenazan con pernoctar en el lugar hasta que el gobierno federal cumpla con sus peticiones.

El profesor Ivan Martínez uno de los representantes de los manifestantes pidió al gobierno federal cumpla con los tres puntos que solicitan que es; el pago inmediato a las personas que ya cuentan con su cintillo, un número de folio a los que se registraron vía telefónica y en los módulos tiempo después y censar a la gente que falta, para que todos puedan recibir el recurso económico.

“No queremos ni el lunes, ni el martes, queremos una garantía, yo le pedí al representante de la Segob fuera nuestro líder, y ahí le vamos a creer, pero el licenciado dijo que él no podía hacerlo, no quiso. Nosotros no queremos esto, queremos estar en la casa pero sino nos dan una solución, no ha llegado nadie con la responsabilidad política para ayudarnos, qué hacemos”, explicó.

Manifestantes se preparan para pasar la noche en su protesta en la glorieta de la Diana, hasta que les den solución. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Los damnificados desmintieron que ellos se oponen a ser visitados en sus viviendas, por el contrario destacaron que vayan los Servidores de la Nación y constaten las afectaciones de las viviendas.

Cabe mencionar que trabajadores del Bienestar acudieron para atender a los damnificados y acordonaron recibirlos el próximo lunes 26 de febrero, en las instalaciones del CRIT y de Instituto Tecnológico Acapulco (ITA), para revisar cada unos de los casos, hecho que molestó a los manifestantes debido a que mencionaron que ya para esas fechas no podrán por la veda electoral.

El puerto se vio colapsado en sus principales avenidas, ocasionando gran caos vehicular y molestia por automovilistas y ciudadanos algunos con discapacidad que viajaban en transporte público y tuvieron que caminar largos tramos bajo las inclemencias del sol.

Las fuerzas de seguridad pública de los tres niveles de gobierno se mantuvieron siempre al margen, y resguardando a los manifestantes quienes en varias ocasiones fueron atacados verbal y físicamente por personas afectas tras el bloqueo.