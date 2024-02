Bloquean damnificados por Otis la Costera, exigen pago de apoyos

Por enésima vez damnificados por el huracán Otis bloquearon ambos sentidos de la avenida Costera Miguel Alemán a la altura del Centro de Convenciones para exigir al gobierno federal pagos de apoyo a las viviendas afectadas.

Más de 200 personas se concentraron en las carpas de la Secretaría del Bienestar ubicadas en las inmediaciones del CIA, para constatar si aparecen en el sistema, al no ver que llegaban los trabajadores de la nación impidieron el paso a los automovilistas.

El señor Ramón Ramírez Campos vecino del Infonavit Alta Progreso, detalló que él después del meteoro tuvo que salir por cuestiones médicas y se censo vía telefónica en el mes de diciembre y hasta la fecha no le han llamado.

“En la llamada me tomaron mis datos, me dijeron que no me preocupara que ya estaba registrado, que me llamarían pero hasta el momento y nada, fui a un módulo para volverme a registrar porque no me han llamado y no me quisieron tomar los datos porque se iba a duplicar el registro, en febrero volví a llamar y me dijeron literalmente que noviembre y diciembre no se tomaron en cuenta, ósea estaba esperando una llamada que nunca iba a llegar”.

Otro caso más es el de una señora de Ciudad Renacimiento que ella si se registró con los Servidores de la Nación, no obstante, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de ayuda.

Así también la señora Alberta Astudillo Casarrubias quien padece discapacidad visual, Otis se llevó completamente su casa, quien se cansó en el CRIT y vía telefónica y continúa en espera de que le llamen.

Cientos de testimonios son los que vecinos de colonias de Acapulco mencionan tras no haberse registrado algunos a tiempo y otros más por problemas en el sistema.

Los manifestantes en una ocasión permitieron el paso de la vialidad en el sentido que va del Centro a la Base, sin embargo, el bloqueo causó tráfico vehicular pese a que elementos de la policía municipal implementaron un dispositivo vial por la Costera Vieja.