Casa materialista retrasa entrega y afecta a ciudadanos de Acapulco

Vecinos de diferentes colonias de la zona conurbada de Acapulco hicieron un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Guerrero debido a que una casa de materiales no les ha entregado material de construcción desde hace más de tres meses para poder reparar sus viviendas afectadas tras Otis.

Cemento, varilla, alambre recocido, alambrón, lámina, tabicón, entre otros son de los productos que más de una veintena de ciudadanos exigen les sea entregado.

La no entrega del material ha afectado no solo en el retraso de la reconstrucción de sus casas, sino que también no han podido comprobar físicamente a la Secretaría del Bienestar el gasto del apoyo federal otorgado sólo con las notas de remisión.

Don Abelardo dijo que dicho pago lo realizo en el mes de noviembre con la promesa de que en un mes le entregarían lo requerido sin embargo, hasta el mes de marzo no lo han hecho, “solo nos dan largas”.

Casa de materiales no ha entregado material de construcción desde hace más de tres meses a distintos ciudadanos de Acapulco. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

El señor Hoguer pagó más de 30 mil pesos para cemento, tabique rojo, en el mes de diciembre y hasta este mes solo le dicen que ya en próximos días le será entregado.

“Hoy vine a ver qué pasa porque yo aquí veo que si tienen todo ese material y no no los quieren dar, hoy aquí estamos más de 25 personas con el mismo problema”, explicó molesto.

Los inconformes señalaron que en el comercio se tienen a 5 elementos de la Guardia Nacional, quienes lejos de apoyarlos a ellos intentan intimidarlos.

Por ello, reiteraron la intervención de verificadores de la Profeco para que puedan darles una pronta solución.