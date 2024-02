Habrá menos obra social para reconstruir el Mercado Central

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez, adelantó que se reducirán las obras en colonias, comunidades y fraccionamientos durante el ejercicio fiscal 2024, lo anterior debido a que parte del presupuesto aprobado por el Cabildo para estas acciones, será destinado a la reconstrucción del Mercado Central.

En entrevista con reporteros, la primera autoridad de la ciudad indicó que un total de 150 millones de pesos, serán destinados a la edificación del mercado central que se incendió la madrugada del pasado 5 de junio del 2023, afectando cerca de 600 locales comerciales.

“Este año, se va a reducir el número de obras en la ciudad, porque el tema del mercado central, vamos solos el municipio y se tendrá una inversión de 150 millones de pesos, cantidad que no se verá reflejada en obra pequeña, pero si en el Mercado Central, vamos a meterle también a varias calles de centro este año”, precisó.

Presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez en entrevista con medios de comunicación. Foto: Enrique Hernández / El Sol de Acapulco

López Rodríguez agregó que no hay ningún problema en el tema de la obra pública para este año, esto muy a pesar de que el número de las acciones a realizarse, será mucho menor a las del ejercicio fiscal 2023, donde se destinaron poco más de mil millones de pesos para más de 300 obras realizadas.

La obra del mercado central en el 2023, tuvo una inversión directa de recursos propios del ayuntamiento por más de 70 millones de pesos, dinero que se distribuyo en la construcción de más de 300 puestos provisionales en la calle Dos de Agosto y en el estacionamiento del mercado, así como en la construcción del arco techo que colapso por el paso del huracán Otis.

Dijo que además de los 150 millones que serán destinados al mercado central este 2024, también se contempla una partida presupuestal para la reconstrucción de algunas calles del centro de la ciudad donde espera que no se tenga problema alguno, debido a que el Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dice que donde no es zona de atención prioritaria, no se puede aplicar el recurso del ramo para obras.

En cuanto al tema de la renuncia de Luz María Meraza Radilla, como secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la alcaldesa manifestó que la ex funcionaria presentó su renuncia de manera voluntaria con el argumento de tomarse un descanso.

“Yo no la renuncie, ella me pidió descasar y la verdad entiendo que el tema del huracán fue muchísimo trabajo, pidió un descanso y la verdad se lo vamos dar, no hay ningún problema con el tema de las obras por la renuncia de la secretaria, todo está controlado”, señaló.

Finalmente Abelina López Rodríguez, aseguró que aún no hay nada definido en el tema de la candidatura por Morena en torno a la alcaldía de Acapulco, y agregó que el tema del candidato o candidata está en manos del comité de Movimiento de Regeneración Nacional.

Insistió esperar que en unos días los dirigentes de Morena, decidan el tema de la candidatura y aseguró que 40 años de trabajo la distinguen, dijo que la ley marca que hasta en abril se puede pedir licencia para contender por la presidencia.