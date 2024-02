Casas materialistas de Acapulco buscan mano de obra externa

Empresarios de casas materialistas de Acapulco, se sumarán a la contratación de trabajadores externos al puerto, para contrarrestar la falta de mano de obra que se sigue teniendo en la ciudad a cuatro meses del paso del huracán que devasto el destino de playa.

En conferencia de prensa donde los empresarios materialistas se pronunciaron también a favor de la continuidad del proyecto de gobierno que encabeza actualmente la presidenta Abelina López Rodríguez, para el proceso del 2024 por parte de Morena, los materialistas dijeron que son alrededor de 300 los negocios donde se podrían contratar trabajadores de otras ciudades o hasta de otros municipios del estado de Guerrero.

La presidenta de la asociación de empresarios materialista de Guerrero , Elodia Vargas Lima, desmintió que en Acapulco exista una parálisis en el rubro de la construcción por desabasto de materiales, sino todo lo contrario el retraso en las labores se deben a la falta de mano de obra en las casas materialistas.

“Realmente nos hemos retrasado en las entregas de material de construcción, por la falta de mano de obra, nosotros hemos estado trabajando todos los días, pero si no tenemos nuestros brazos funcionando no podemos hacer nada, no avanzamos y empieza la gente a molestarse, pero no contamos con choferes y cargadores y esto atrasa el trabajo”, señalo.

Casas materialistas de Acapulco cuentan con todo lo necesario pero se han retrasado en las entregas de material de construcción, por la falta de mano de obra. Foto: Abraham Martínez / El Sol de Acapulco

Vargas Luna, indicó que si hay abasto de material, se regularizo la llegada y entrega de cemento, varillas, arena y grava de parte de proveedores en las casas materialistas de Acapulco y del estado de Guerrero, agregó que aún no han podido terminar de entregar el material solicitado para la reconstrucción de viviendas por la falta de mano de otra.

Dijo que en las casas materialistas, todo el mes de diciembre no se trabajó porque no se tenía a los trabajadores, se empezó a laborar en el mes de enero dos meses después del paso del huracán Otis por Acapulco, esto es lamentable, y esto con dos o tres trabajadores de toda una planta de empleados.

Aseguró que se empezó a laborar luego e Otis, con dos o tres choferes y uno o dos cargadores y esto es una de las principales causas por las cuales, se contempla la contratación de empleados externos incluso hasta que otros municipios de Guerrero como la Montaña.

Explicó que en una casa materialista, se generan más de 30 empleos, porque se contrata a dos o tres choferes, macheteros, administrativos, chalanes, auxiliares contables y en área de ventas que también son necesarios para el funcionamiento de un negocio de esta naturaleza.