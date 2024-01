Casas materialistas enfrentan daños por Otis sin apoyo federal

A dos meses y medio del impacto del huracán Otis, los empresarios de casas materialistas y bodegas en Acapulco siguen esperando que Nacional Financiera (NAFINSA) libere créditos blandos para que este sector empresarial pueda reconstruir y adquirir material.

Elodia Vargas Lima, presidente de los materialistas del estado, señaló que el 80 por ciento de los bodegas y casa de materiales sufrieron daños y no habido ningún apoyo de la Federación como cuando se les otorgó durante el huracán Paulina.

El huracán Otis destruyó bodegas, las láminas cayeron en los vehículos el cual causó daños, se mojó el cemento y además sufrieron rapiña “a morir” tanto las casas de materiales y ferreterías.

Lee también: Casas materialistas retrasan entregas en Acapulco y Coyuca

En Acapulco hay 200 pequeños, micros y grandes negocios de venta de material y ninguno ha recibido un apoyo para su reactivación.

Dijo que a través de Concaingro se hizo una solicitud de préstamos a Nacional Financiera pero no han tenido respuesta, “no queremos que nos regalen dinero para poder levantar las bodegas”.

Casa de materiales con poca clientela ante la falta de inventario en Acapulco, Guerrero. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Por todos los medios han solicitado un crédito donde los intereses no sean gravosos y que sea una tasa de interés baja, además de que se les consideren por lo que están pasando.

Local

“Para el empresario no habido ningún apoyo, ha sido el apoyo muy pequeño que no te va ayudar, pero no queremos que nos regalen dinero, queremos que nos preste para reconstruir y se los vamos a pagar”.

En ese sentido, recordó que cuando sufrieron daños durante el huracán Paulina, a los materialistas se les apoyo con créditos a través de NAFINSA, el cuál tenía seis meses de gracia y después se pagaron con intereses.

Pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que NAFINSA junto con la banca les otorgue prestamos, “nosotros lo podamos pagar”.

Las casas de materiales en Acapulco se están reactivando económicamente , luego de haber sido incluidos en el padrón de la Secretaría de Economía.