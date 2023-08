Abelina López pedirá audiencia al presidente López Obrador durante visita al puerto

La alcaldesa, Abelina López Rodríguez, reveló que no ha sido invitada a la mañanera que ofrecerá aquí el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pero solicitará audiencia y su ayuda para resolver los problemas de Acapulco.

En entrevista que concedió al término de haber inaugurado una calle que conduce a la unidad académica de Llano Largo, se refirió a la visita que hará a Guerrero este viernes el titular del ejecutivo federal, "no sé dónde, pero aquí la va a dar. A mí no me han invitado".

Pero enseguida repuso que en su carácter de presidenta municipal y conocedora de los problemas de Acapulco, le pedirá que los siga apoyando con los colectores de la costera Miguel Alemán, "nos hace falta el colector del parque Papagayo, la planta tratadora de Aguas Blancas, 70 millones para Caleta, Farallón otros 70 millones, con 500 millones lo Local Hay resultados positivos en combate a la inseguridad: Abelina gramos resolver y que quede al cien por ciento los 12 kilómetros que es del Guitarrón hasta Caleta".

Señaló que el otro reto es la tubería de Acapulco, data de hace 80 años, toda está obsoleta y se requiere hacer cuatro pozos radiales que requieren una inversión de 800 millones de pesos, se necesita también invertir en 2i plantas tratadoras de aguas residuales, porque sólo funcionan 9.

Dijo que a esto se le agrega la zona Diamante, se necesita hacer un colector para encauzar La Poza, Plan de los Amates, porque toda esa zona no cuenta con planta tratadora, para atender la Laguna de Tres Palos, Laguna Negra de Puerto Marqués y Río de la Sabana, "donde hay un grave problema de contaminación ".

La primera edil del municipio, López Rodríguez, señaló que trae además el Centro de Desarrollo Comunitario, el monumento a la paz, una capilla ecunemica y un Cristo en el cerro del Ensinal. Se necesita detonar Acapulco a la Costa Chica, porque difícilmente se podrá recuperar el esplendor del viejo Acapulco, sin el apoyo del gobierno federal. Local Inaugura Abelina López obra de pavimentación y cancha de usos múltiples

Admitió que se requiere de grandes cantidades, no mil ni dos mil millones de pesos, pues para solucionar el tema del agua, encausar en varias lugares las aguas residuales, se necesita de al menos 11 mil millones de pesos.

Por otra parte, sobre el tema del hospital que se va a construir en el Centro de Convenciones de Acapulco, se requiere cambiar toda la tubería que hay alrededor, porque data desde hace más de 60 años, porque toda esa agua tiene que llegar a la planta tratadora de Aguas Blancas y se requiere de una inversión superior a los 79 millones de pesos.

Por lo que anunció que pedirá una audiencia al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que le informe sobre la problemática de Acapulco, "he recorrido 39 años la ciudad y conozco los problemas, pero para darles solución se necesita de la ayuda del gobierno federal.