Salida del titular de Vía Pública fue porque terminó su ciclo: Alcaldesa

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, aclaró que la salida del titular de Vía Pública se debió a que cumplió su etapa y se distensó el área para generar armonía con el personal.

Con esto, la primera autoridad del municipio puso punto final al tema y sin engancharse en las declaraciones que hizo el ex funcionario municipal, Raúl Ceballos, de que su renuncia fue por presiones, se limitó a decir que se abrió una nueva etapa de comunicación con los ciudadanos y los empresarios.

Entrevistada al término de haber asistido al Zumbaton 2023, que tuvo lugar en la Unidad Deportiva Jorge Campos, de Ciudad Renacimiento, confirmó que todavía no se ha nombrado al nuevo director de Vía Pública, pero textualmente señaló: "Es un área complicada, quien llegue es sacarse la rifa del tigre. No es fácil por lo que implica".

La alcaldesa López Rodríguez, aprovechó para hacer un reconocimiento al depuesto director de Vía Pública, "mi agradecimiento, mi aprecio y mi cariño para él, pero bueno, hay etapas. En la parte institucional, todo funcionario que llegue aquí, debe tener claro que no puede casarse con el cargo, creo que el jugó una buena etapa y ahora hay que seguir la otra".

Por otra parte, sobre los preparativos de su segundo informe de gobierno, refirió que todos saben que el puerto de Acapulco tiene muchísimos problemas, reconocer con mucha humildad que en tres años no voy a resolver lo que en 80 años no hicieron, el tema de la tubería ¿cuántos kilómetros hay que cambiar? y de los encauzamientos de aguas negras, en tres años no lo voy a poder hacer, reiteró.

Admitió, que si bien es cierto le han invertido, pero tampoco es suficiente para poder resolver esa problemática, pues se requieren del orden de los 12 mil millones de pesos, Acapulco envejeció en todos sus servicios, se requiere seguir por la ruta de la honestidad para que el municipio pueda hacer lo que le corresponde.

Pero además, confío que el gobierno federal y el estado, sigan ayudando al puerto de Acapulco, primordialmente en este 2024, por lo que se requiere no aflojar el paso y dar continuidad al trabajo para lograr un gran cambio desde una política nacional.

Por cierto, Abelina López Rodríguez también anunció que la próxima semana iniciará la obra de la ciclovía, que comprenderá un circuito que comprende desde la colonia Emiliano Zapata a Ciudad Renacimiento, que permitirá a los estudiantes trasladarse a sus escuelas en bicicletas, sin utilizar las camionetas pasajeras, que sólo contaminan el medio ambiente.