Reforestación en Chilpancingo, vaivén político sin planeación

Sembrar árboles en el interior de la capital y proyectar que se trata de crear espacios verdes que generan oxígeno y sombra ha sido bandera de muchos gobernantes, sin embargo no siempre los resultados han sido buenos y muchos de los árboles que se han plantado terminan secos.

Una de las experiencias recientes que se pueden catalogar como exitosas es la que realizó el alcalde Marco Antonio Leyva Mena en la avenida Alemán, donde se plantaron decenas de árboles de roble rosa y en poco menos de una década los árboles ya están dando flores, esta especie es endémica de esta región del país y se ha adaptado correctamente.

En contra parte podemos recordar los pinos que se colocaron en medio del bulevar René Juárez frente al museo la Avispa, en este espacio se colocaron decenas de arboles jóvenes que tras algunos años en buen estado simplemente se empezaron a secar, las autoridades en materia ambiental aseguraron que se trató de falta de tierra, otros enterados del tema señalaron que se trató de una plaga que al haber colocado un solo tipo de planta en el espacio, cuando un árbol contrajo plaga en poco tiempo invadió a los demás especímenes.

El biólogo Amaury pacheco explicó que lamentablemente en ciudades como Chilpancingo muchas veces la reforestación se ha realizado por moda y no con un proyecto estratégico y planificado, con la asesoría de un arborista experto.

Resaltó que la mayoría de los árboles que se siembran son cultivados en invernador, donde crecen en condiciones optimizadas, la semilla se deposita en un sustrato químico que ofrece todos los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle de rápido, pero eso que al principio es una fortaleza que se convierte en su debilidad cuando la trasplantan en un campo agreste seco y sin cuidados.

"Quienes reforestan normalmente lo hacen cuando inicia la temporada de lluvias, pero luego en la canícula de julio los arbolitos se quedan una semana sin agua y como el organismo de la planta no está acostumbrado la mayoría mueren en esa semana sin luvia y no hay quien les riegue agua como se hacía en el invernadero".

Otra experiencia fracasada en Chilpancingo fue el intento del gobierno de Héctor Astudillo como parte de la construcción de una ciclovía sobre el río Huacapa de tirar todos los árboles y sustituirlos por otras especies que echen menos raíces y de menor copa, entonces cortaron un ficus de gran tamaño y en su lugar colocaron una ceiba ya casi adulta de más o menos dos metros de altura, el árbol lo trajeron de Cuernavaca y la empresa que lo vino a plantar cobró más de 50 mil pesos por él árbol y los gastos para colocarlo. Tiempo después ese árbol se secó y el espacio donde estuvo ahora se encuentra vacío.

Antonio Gaspar Beltrán durante su gobierno en el municipio de Chilpancingo contrató arboristas que vinieran a realizar un estudio del estado en que se encuentran los árboles de la capital pues se detectó la presencia de plagas y muchos árboles que se están secando, sin embargo los expertos se fueron de la ciudad porque el alcalde no les pagó lo acordado y no entregaron el estudio, cuando anunció que se realizaría ese estudio iniciaron también una campaña de reforestación, en el mes de diciembre cuando obviamente no es el tiempo correcto para sembrar árboles, el resultado fue que el arbolito que él mismo plantó frente al parque Margarita Maza de Juárez se secó y su personal después lo sustituyó para que no se notara el mal atino del edil.

Actualmente debido a la situación de intenso calor que se ha sentido, la extrema escases de agua y los incendios forestales hay muchas voces que se suman para desarrollar procesos de reforestación, sin embargo no hay un plan estratégico para realizarlo y todo apunta a que se volverán a sembrar árboles que en uno o dos años los incendios o la sequía volverán a destruir, expresó Amaury Pacheco.

"Hace falta una estrategia para trasplantar árboles de los mismos que nacen sólos en el campo, por decirte algo si en un lugar hay un mango a su alrededor las semillas germinan y lo hacen en las condiciones de humedad y climáticas que existen con el estrés hídrico que tenemos, eso permitiría aumentar el nivel de supervivencia que se tiene actualmente en la reforestación que es de menos de un 10 por ciento".