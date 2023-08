El Ayuntamiento no tiene "aviadores", dice la alcaldesa de Acapulco

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, aseguró que trabaja con el legado del general Juan Álvarez, de “pobre entré y pobre salgo”, por lo que no tiene nada que esconder y quien quiera saber cuánto gana, que consulte el portal, ahí está la información.

Así se expresó cuando se le preguntó sobre la filtración de los recibos de nómina que se subieron a las redes sociales, en los que se exhibe la suma que devenga como primera autoridad del municipio y el de sus asesores, al respecto, precisó que “yo no tengo nada que ocultar”.

“En mi administración no hay aviadores, los que están tienen años y yo no los traje, pero tampoco los puedo correr”, dijo, al tiempo que señaló que tienen derecho al trabajo y reiteró que su gobierno no tiene nada que esconder.

La primera edil realizó este lunes una gira de trabajo por el poblado de La Providencia, en donde inauguró la construcción del techado de la Escuela Secundaria Técnica No. 129 “Benito Juárez”, cuya inversión fue de dos millones 230 mil pesos y beneficiará a mil 500 vecinos de la comunidad.

Explicó que, gracias al ahorro y el buen manejo de las finanzas, además de esta obra, se han realizado diversas acciones para beneficiar a los habitantes de La Providencia, las cuales han sido bardas perimetrales, calles y canchas en escuelas públicas.

La alcaldesa López Rodríguez anunció que las obras en beneficio de esta comunidad seguirán adelante, por lo que se pretende realizar una barda perimetral en la secundaria a beneficio de los estudiantes para el próximo año.

Recalcó que es necesario proporcionar los elementos que se necesitan para propiciar una educación integral, guiando a los niños y jóvenes, en coordinación con los padres de familia, de tal forma que puedan recibir su educación en espacios dignos.

Por su parte, la directora de la Secundaria, Ruth Torreblanca Loeza, agradeció a la presidenta municipal por su apoyo y colaboración al realizar esta magna obra; afirmó que esta “beneficiará al alumnado y a muchas generaciones más de esta institución educativa.