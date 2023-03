Hotel Las Hamacas, ícono de Acapulco que se niega a morir

El Hotel las Hamacas, un lugar emblemático en la época de oro donde vivió su auge de turismo internacional, ha sobrevivido embates de crisis financiera y mala administración y aún así se resiste a morir a pesar de su decadencia en su infraestructura y turística, ahora se mantiene con un turismo de excursión.

Fue a finales de la época de los 30’s cuando inició este proyecto en unas vacaciones en Acapulco donde el señor Alfonso Córdova Gómez, quien trabajaba con el Emilio Azcárraga “El Tigre” emprendieron la construcción del Hotel Las Hamacas, que quedó asentado sobre una huerta de palmas de cocos.

Alfonso Torres Córdova, integrante de la familia y uno de los propietarios del hotel, relató que éste predio donde se construyó el Hotel, antes era ocupado su árboles frondosos, la sombra que daban las palmeras y un pequeño oasis natural para descansar por los turistas.

En las palmeras fueron colocadas varias hamacas para que los turistas que llegaban de un largo viaje de la Ciudad de México y Cuernavaca para vacacionar a Acapulco descansarán.

Lee también: En abandono y deterioro la Casona de Juárez

“Mi abuelo me decía que había un oasis, un pequeño laguito donde había cocodrilos, Garzas, iguanas, culebras y la gente que llegaba se metía para descansar”.

Alfonso Torres, dijo que de acuerdo a lo que le platicó su abuelo, Alfonso Córdova en esa época de los 30’s Acapulco sólo era conformado por el zócalo y el primer cuadro de la ciudad como el barrio de la Guinea y la zona turística de Caleta.

El hotel las Hamacas, primero inició con la alberca y la venta de comida y las hamacas en las palmeras así inició este proyecto que se resiste a morir.

Esta hospedería emblemática se inauguró en 1942 y cuenta con 120 habitaciones y cinco bungalows, que antes se rentaba a los turistas.

Además tenía área de boliche, mesas para billar, ajedrez, restaurante, una fuente y antes se hacía el famoso show de los cocoteros, donde había pelea de gallos, mariachis y baile folclórico de Oaxaca, todo eso era para el turismo internacional que llegaba, principalmente Estados Unidos.

De ahí viene su nombre. / Foto: Cortesía | Alfonso Torres Córdova

El hotel las hamacas, vivió la época de oro, era un lugar exclusivo para hospedar al turismo extranjero donde también llegaban artistas como Cantinflas, Actores extranjeros, Agustín Lara, que era su sitio preferido.

Las Hamacas fue escenario para filmar una gran variedad de películas del cine mexicano en la época de oro, entre ellas con la actriz María Félix, Cantinflas, se dio la bienvenida a los actores que participaron en la reseña Internacional de cine, donde los premios eran Quetzal.

Pero lamentablemente la mala administración, la caída de turismo extranjero, los embates de las crisis de la económica que ha vivido México, los problemas laborales entre el Sindicato y la empresa han orillado a que éste hotel decaiga turísticamente y también en su infraestructura.

“Antes el hotel las hamacas se llenaba de puro turismo extranjero era un lugar exclusivo, durante la administración que estuvo a cargo de mi abuelo Alfonso Córdoba Gómez era muy buena era un visionario”.

Alfonso Torres, dijo que antes tenia cinco meses lleno de turismo extranjero que volaban en charter’s entre Estados Unidos y Canadá.

Fue inaugurado en 1942. / Foto: Cortesía | Alfonso Torres Córdova

Entre los 80’s y 90’s el hotel las Hamacas empezó a decaer turísticamente, además la actual administración ha dejado de invertirle en su infraestructura.

“El hotel las hamacas está en agonía por los altos costos también de servicios como luz, agua, drenaje, teléfono, impuestos, seguro social, Infonavit, Sindicato tiene más gastos que turismo porque no hay turismo y el que está recibiendo es de excursión con eso sobrevive a las hamacas”, dijo Alfonso Torres.

El servicio que brinda ahora el hotel Las Hamacas ya no es como antes, pues cuenta con servicios limitados pues ya no tiene bar, restaurante, no tiene televisión, las habitaciones no tiene señal de cable, no tiene servicio de telefonía ni internet.

Sin embargo, a pesar de todos los embates financieros y la mala administración, el hotel Las Hamacas se resiste a morir.