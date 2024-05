Un dolor más cuando nos felicitan el 10 de mayo: madres buscadoras

Más dolor y tristeza representa este 10 de mayo, Día de la Madre, para las madres buscadoras integrantes del colectivo "Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos", quienes marcharon por la avenida Costera Miguel Alemán hasta llegar al Asta Bandera para reiterar su exigencia a los gobiernos: la aparición de familiares.

Con playeras blancas que tienen las fotografías de fichas de búsqueda, lonas, madres e hijos buscadores exhibieron un tendedero unipersonal con la ropa y diferentes pertenencias de sus desaparecidos; bloquearon por 5 minutos ambos sentidos de la vialidad en la zona turística a la altura del Parque Papagayo.

La presidenta del colectivo, María Emma Mora Liberato, informó que en la marcha participaron madres, hijos, nietos de Iguala, de Tlapa de Comonfor, y familias de desaparecidos por el huracán Otis, para quienes este día no hay festejo por la falta de sus hijos, ya que sin ellos no tienen vida, y es como si estuvieran muertos.

"Para nosotros no hay festejo, te dicen felicidades, de verdad en vez de que sientas bonito sientes un dolor más, cuando te conocen y saben que tienes un hijo desaparecido la verdad te sientes mal porque realmente gracias a Dios fuimos mamás pero no los tenemos ya".

Para las madres buscadoras integrantes del colectivo "Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos", el 10 de mayo representa dolor y tristeza / Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Mora Liberato detalló que dentro del colectivo tienen un registro de 540 expedientes con 560 personas desaparecidas, de los cuales desconocen si las autoridades de gobierno les están dando seguimiento debido a que tras las afectaciones del huracán Otis varios ministerios públicos sufrieron severos daños.

"Estamos manifestando y visibilizando la falta de atención por parte de las autoridades, a nosotros de alguna manera nos afectó el huracán pero queremos saber qué pasó con los expedientes si antes no daban seguimiento a las investigaciones ahorita no sabemos si tenemos esos expedientes en las agencias necesitamos respuesta de eso y no la tenemos".

Al llegar al Asta Bandera las madres buscadoras que no pueden abrazar a sus hijos porque se los arrebataron colocaron sobre el pavimento pertenencias, fotografías y encendieron veladoras en memoria de sus extraviados.

Durante la marcha se gritaba en una sola voz "señor, señora no sea indiferente se llevan a nuestros hijos delante de la gente, únete, únete que tu hijo puede ser", entre otras consigas.

En la marcha participaron madres, hijos, nietos de Iguala, de Tlapa de Comonfor, y familias de desaparecidos por el huracán Otis / Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco