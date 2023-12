Eugenio endulza el paladar y refresca el cuerpo con sus paletas

Un recorrido de 8 kilómetros realza don Eugenio León Tecorral, vendiendo paletas a partir de la playa Tlacopanocha a la Base Naval.

Este hombre de 55 años de edad, reveló que es originario de Zitlala, lugar en donde existen algunas festividades pagano–religiosas que atraen a personas de la región.

El ritual mas famoso se realiza del 1 al 5 de mayo, tiene como finalidad pedir a los dioses lluvias abundantes. En esta fecha los zitlaltecos, vestidos de tigres, se enfrentan cuerpo a cuerpo a puñetazos y reatazos.

Yo participe en varias peleas, hasta que casi me fracturó la mano hace cinco años y ya no peleó, ahora me dedicó a vender paletas, dice.

Aunque no siempre fue así, pues en su natal Zitlala, sembraba maíz y cuando llegaba al puerto, aprendió a guisar los tacos de canasta y después se dedicó a vender helados.

Don Eugenio León aseguró que en un buen día llega a ganar hasta 300 pesos y cuando está flojo saca 150, pero siempre tiene ganancias.

Ahora con el paso del huracán Otis, señaló que su vivienda resultó con daños, pero ya hizo las reparaciones y está reponiendo los cinco días que se tomó en estas tareas.

Este es mi primer día de trabajo, voy hacer mi recorrido y regresó a las 6:00 de la tarde, cómo lo hago todos los días.

Acto seguido, sigue su ruta empujando su carrito de paletas, en pos de potenciales clientes que encuentre sobre esta importante avenida del puerto de Acapulco.