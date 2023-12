Santa Claus llega a hogares de Acapulco tras Otis

Pese a la devastación y mala economía que dejó el huracán Otis en Acapulco en varios hogares llegará Santa Claus con regalos para los pequeños que aún con su inocencia y creencia pidieron diferentes juguetes para la Nochebuena.

Con sus "cartitas" puestas en el pino que colocaron con mucho entusiasmo, la ilusión de los infantes aún continúa, deseando que les traigan objetos con que entretenerse, pese a que en el puerto las tiendas departamentales y tiendas de auto servicios quedaron saqueadas y en estas fechas fueron pocas las que lograron abastecerse de esa mercancía.

El pequeño Iván de 10 años pidió que le trajeran un paquete de carritos Hot Wheels, y el barco de la cerdita Peppa Pig, no obstante, no todo será posible que llegue debido a que no se tuvo en el puerto donde adquirirlos por lo sucedido, tras el meteoro.

Las pequeñas Madelein y Marjorie hicieron su carta a Santa pidiendo solo un juguete, un carrito de helados de Play Doh y una patineta eléctrica, situación que puso a sus padres en aprietos, por enfrentarse también a la escasez de juguetes en el puerto.

Sin embargo, con tiempo previeron dichos regalos de Navidad y se trasladaron a las tiendas departamentales de la ciudad de Cuernavaca donde encontraron lo requerido por las niñas, en dónde aprovecharon que el cobro de las casetas de peaje es gratuito.

Para Enrique, de 9 años no será de gran emoción el despertar este 25 de diciembre ya que Santa Claus no podrá llegar a su hogar debido a que las afectaciones en su vivienda fueron terribles y perdieron todo.