Alerta Condusef por robo de tarjetas en cajeros automáticos

La Comisión de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó por un aumento de robo de tarjetas de crédito y débito en cajeros automáticos.

El delegado de la Condusef, Ricardo Torres Herrera señaló que de manera imperceptible, los usuarios son víctimas de cambio de plásticos por personas que fingen ayuda, y se percatan de cobros indebidos y hasta créditos solicitados en los siguientes estados de cuentas.

“Fingen ayudarle al usuario en el cajero automático, que no pueden hacer supuestamente la operación, le fingen que le ayudan, le quitan la tarjeta, se la substituyen por otro. No sabemos el número de nuestra tarjeta y no nos percatamos de que es la nuestra”.

Por otra parte, reveló que la Comisión de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros registró un aumento de 83 por ciento en quejas financieras en lo que va del 2023 de enero a agosto.

Detalló que suman 7 mil 368 asuntos, contra 4 mil 24 del mismo periodo del año pasado, teniendo Acapulco el mayor número de reclamaciones a nivel estatal, seguido de Chilpancingo, Taxco y Zihuatanejo

“El problema mayor que tenemos sigue siendo la tarjeta de débito y crédito a su vez del cajero automático, la compra por Internet, cargo indebido, entre otros, explicó Torres Herrera.

El organismo ha recibido varias denuncias. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Recomendó el delegado de la Condusef los usuarios no permitir ayuda de ninguna persona, al momento de querer retirar efectivo de un cajero, identificar el número del plástico, al pagar con la tarjeta verificar que la que les desea devuelta sea la corveta debido que en esos momentos es cuando aprovechan y las cambian por otras.