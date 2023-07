Tiene Banco del Bienestar 23 quejas en la Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tiene registrado 23 quejas en contra de derechohabientes del banco del Bienestar por cargos no reconocidos en cajeros automáticos.

El titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Condusef en Guerrero, Ricardo Torres Herrera consideró que estas quejas son pocas en comparación a otras instituciones financieras.

Explicó que de las 23 quejas 8 son porque el usuario no reconoce haber realizado el retirado dinero; cuatro más porque el usuario si solicito la dispersión del dinero y no le fue entregado en el cajero automático.

Dos casos más se dio por el bloqueo de tarjeta del banco del bienestar, dos más por cargos que no reconocen de reitero de dinero y que se efectuaron en su tarjeta y seis casos más por distintas causas como perdida de tarjeta, no tienen contrato o quieren algún estado de cuenta y no se los proporcionan.

Las 23 quejas que hay ante Condusef en contra del banco del bienestar es en lo que va del año y los quejosos son adultos mayores.

Lamentó que estos casos se registran en contra del adulto mayor, que reciben el apoyo cada bimestre, porque van solo en los cajeros hacer sus operaciones y es ahí donde son víctimas de tercera persona que muchas veces los engañan o incluso los asaltan.

Recomendó que los adultos mayores acudan al banco acompañado de una persona de su entera confianza para hacer los movimientos.

Comentó que los casos de compras no reconocidas con tarjetas del banco del Bienestar ya fueron resueltos.

Por otra parte, el delegado de Condusef dijo que en lo que va del año se tiene como queja en primer lugar el uso de tarjeta de crédito y debito de instituciones bancarias de Banamex, Bancomer y Santander por cargos indebidos, compras en internet o dispersión de dinero en cajeros automáticos también no reconocidos.