¿Estás en buró de crédito? Te decimos cómo consultarlo

¿Planeas solicitar algún crédito y no sabes si estás en el buró? Puedes consultarlo personalmente a través de dos sociedades de información crediticia particulares, donde se puede realizar la consulta siempre y cuando las instituciones bancarias estén afiladas con ello.

Así lo informó el titular de la Condusef en Guerrero Ricardo Torres Herrera, quien dijo que esta consulta se puede realizar a través de las páginas www.burodecredito.com.mx y www.circulodecredito.com.mx, donde se proporcionan los datos personales en donde podrán hacer la consulta del reporte y analizarlo.

Señaló el subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que en algunos casos hay datos personales que no coinciden cómo el nombre, fecha de nacimiento, domicilio, Curp, RFC, son datos de corrección.

Lee también: Con 3 mil 900 quejas concluyó el año Condusef

Cabe mencionar que el buró de crédito es una base de datos en la cual las instituciones financieras que están afiliadas reportan los datos de los clientes, cada cliente se reporta a buró de crédito el comportamiento que cada quien tiene en su historial.

Consultarlo en la Condusef, tarda alrededor de 20 días ya que es una gestión ordinaria, si se detecta alguna modificación que no o se haya efectuado o algún crédito que no reconoce se inician los procesos de aclaración.

Ricardo Torres Herrera recomendó hacer los pagos de manera puntual para que no afecte el historial crediticio. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Si la modificación no se da cuando la Condusef la solicita se inicia un proceso en contra de la institución financiera para que ésta aclare el motivo del porqué no se puede modificar o en caso de que no se reconozca el crédito, envíen la documentación correspondiente de tal suerte que el usuario pueda determinar si los documentos corresponden o no o pudiera ser un robo de identidad”.

Torres Herrera dio a conocer que el proceso de aclaración con las sociedades de información tardan alrededor de 30 a 40 días.

Todos los usuarios que cuentan con una tarjeta de crédito o un contrato con un servicio telefónico está en buró en crédito, “esto no sígnica que estes en la lista negra, realmente es él comportamiento de cómo pagamos o sino pagamos”, detalló.

Recomendó el funcionario federal hacer los pagos de manera puntual para que no afecte el historial crediticio, así como también antes de obtener algún crédito valorar la capacidad de pago, para afrontar el crédito de manera oportuna.