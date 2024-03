PRI presentará denuncias al INE por gastos de campaña de Morena

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que sus equipos de fiscalización están documentando en todo el país, los gastos en espectaculares y publicidad que ha hecho Morena, así como lo que invierten los servidores públicos a las campañas políticas, para denunciarlos y se les aplique la ley.

Lo anterior lo expresó en la conferencia de prensa que ofreció en un hotel de la zona dorada del puerto de Acapulco, en donde reveló que el PRI ha cumplido con la fiscalización de sus gastos, pero aceptó que no se puede competir con los recursos que tiene el gobierno “ellos disponen de 500 o 600 mil millones de pesos que están tirando por todo el país, violando la ley sistemáticamente”.

En contraparte, dijo, que el manejo que han dado a los recursos que se ejercen en la campaña de su candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, es claro y transparente, “son los que estuvieron establecidos en el convenio de la coalición. El PRI en 25 días de campaña ha aportado cerca del 70 por ciento de su presupuesto”.

Afirmó que es el único partido que no recibió ninguna multa por atención y comprobación en los datos que entregó de lo que ha ejercido al Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que el dispendió es notorio en la candidata del partido en el poder.

El dirigente del Revolucionario Institucional Moreno Cárdenas, además señaló que hará el llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que entienda que la ley es la ley y que tiene que respetar la equidad en la elección, pero comprende que están desesperados y que están metidos en el proceso electoral porque ven que van a perder la elección.

Desde su particular punto de vista, en Morena no les importa violar la ley con tal de ganarse los votos de la gente, comprándolos, por eso insistió que van bien, pero no van permitir que se pretenda instaurar una dictadura obsoleta y arcaica, fuera de tiempo y de momento, por lo que convocó a fortalecer la democracia.

En lo que respecta a los que se han ido del PRI, aseguró que lo hicieron por sus intereses, “dicen que se fueron porque no les dieron espacios, pero aquí fueron, alcaldes, diputados y senadores, el partido les dio todo. Lo que no tienen es vergüenza”.

Aseguró que estos expriistas van a perder y contó que son 17, pero de estos han llegado más de 200, por lo que indicó que van a cumplir con la convocatoria y resolver para bien de la coalición las candidaturas en las 84 alcaldías y en los 28 distritos electorales, así como en los 8 distritos federales, para eso están trabajando para ir fuertes en todo el estado.

Sobre el tema de la inseguridad, Alejandro Cárdenas señaló que todos saben que en el país no va bien, que se le está cayendo a pedazos al gobierno y que en más del 60 por ciento del territorio nacional no se puede transitar, lo que se necesita es una política de seguridad eficaz y eficiente; Morena no ha podido y claudico en la lucha.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional aceptó que 18 candidatos se bajaron por no existir condiciones por lo que ocurre en distintas regiones del país, esto a pesar de los protocolos de seguridad que se establecieron en el Instituto Nacional Electoral.

Dijo que donde más se han solicitado estos protocolos de seguridad de fuerzas armadas, federales, estatales y locales, son en el Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Michoacán y otros estados del interior de la República, que gobierna, si, Morena.

Por eso refirió que es una prioridad no solo garantizar la seguridad de los candidatos, sino de los ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto y que este 2 de junio puedan cumplir con su deber cívico, con la seguridad de que en Guerrero van a ganar de manera contundente.