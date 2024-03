Exigen que Comité Nacional de Morena designe candidato a la alcaldía de Chilpancingo

El aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Chilpancingo, Antonio Pérez consideró que el líder estatal de su partido Jacinto González Varona, han corrompido el proceso de selección de candidato y le ha quitado toda credibilidad, por eso demandó que sea el comité nacional quien se encargue de seguir este proceso.

Acompañado de lideres de organizaciones sociales como Apolinar Segueda Dorantes, el ex dirigente estatal de Morena Cuauhtémoc Ney Catalán, el ex guerrillero Andrés Nájera y líderes de colonias de la capital, expresaron que lamentablemente Jacinto González se ha convertido en vocero de campaña de dos aspirantes, que son a los que ha mencionado como únicos participantes del proceso cuando hay 21 registrados y hasta el momento no se ha realizado ninguna de las tres encuestas previstas.

Estableció que la convocatoria de Morena estableció que se tendrían tres encuestas, la primera participarían los 21 aspirantes que se registraron y de ella se seleccionarían los cinco con mejor posición, para la segunda consulta, de ella saldrían tres y en la tercera se definiría al candidato, sin embargo hasta el momento ninguna persona ha sido encuestada, a nadie le han llamado y Jacinto González, asegura que sólo se tiene a dos aspirantes.

Los Morenistas indicaron que en Chilpancingo se tiene un gran descontento porque no se ha transparentado el proceso, porque lo quieren hacer todo por amarres políticos y con ello pasaran a perjudicar a los luchadores sociales que desde la Izquierda han trabajado para construir el movimiento.

“Hoy estamos haciendo un llamado enérgico al Comité Nacional para que sean ellos los responsables del proceso de elección en Chilpancingo, de lo contrario se estará abonando a destruir el movimiento de izquierda”.

Tony Pérez se negó a adelantar que hará su movimiento en caso de no ser designado candidato, pero una cosa que advirtió es que no permitirán que corruptos, con pasado priísta se apoderen de una lucha que ha costado vidas de militantes de izquierda.

Cabe señalar que en Chilpancingo el conflicto con la candidatura se acentuó por el intento de separara a la actual alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez de la encuesta, en la que se asegura que ella es la mejor posicionada pero en el partido buscan que no repita en el encargo.