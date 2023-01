Manolo Jiménez, Guadiana y Ricardo Mejía arrancan precampañas en Coahuila

SALTILLO. El precandidato de la coalición Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Manolo Jiménez Salinas, así como el de Morena, Armando Guadiana Tijerina, arrancaron sus mítines ante su respectiva militancia para buscar la candidatura a la gubernatura del estado de Coahuila, mientras que el PT oficializó que Ricardo Mejía Berdeja será quien aspire a la candidatura.

Con alrededor de cinco mil simpatizantes, Manolo Jiménez Salinas inició su precampaña en Saltillo, en uno de los cruces más importantes de la ciudad, el bulevar Venustiano Carranza y periférico Luis Echeverría, donde aseguró que se logró una gran alianza sólida por la seguridad “pero lo más fuerte que tenemos es la alianza con la gente”.

Jiménez Salinas abundó que junto con los partidos que representa, PRI, PAN y PRD, y que sumados a la gente le permitirán garantizar, en su momento, un triunfo contundente. Subrayó que no permitirá que llegue a Coahuila el caos que prevalece en otros estados porque trabajará para que la entidad consolide la grandeza con que hoy cuenta en materia de seguridad y desarrollo social, así como económico, entre otros sectores donde se destaca a nivel nacional.

Jiménez Salinas agregó que la mayor motivación para buscar la gubernatura del estado son las familias coahuilenses porque así como protege a la suya lo hará con todas las del estado, y dio a conocer que de Saltillo saldrá a Monclova para continuar por las regiones Carbonífera y Norte, por lo que en un día y medio habrá cubierto en todas las zonas del estado.

El aspirante de la coalición PAN-PRI-PRD mencionó que en 30 días recorrerá los 38 municipios de Coahuila dentro del proceso de precampaña.

Más tarde, acompañado por Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Armando Guadiana Tijerina arrancó su precampaña a la gubernatura por este partido ante miles de simpatizantes.

Armando Guadiana acompañado de Mario Delgado / Juan Manuel Contreras | El Sol de la Laguna

De esta manera inició el movimiento del pueblo, como lo mencionó Guadiana, quien también estuvo acompañado de diputados federales y senadores de la República de Morena.

Mario Delgado apuntó que quienes han estado en Morena no deben de traicionar al pueblo porque “quien no respeta su voluntad lo traiciona y a esos no los queremos en nuestro partido”, instituto, del que dijo, “se organizó para ser un instrumento del pueblo y para el pueblo, además de que en este partido no hay nada por encima de la voluntad de la gente, ni intereses personales ni de grupo. Armando Guadiana apuntó que la separación del Partido del Trabajo (PT) de Morena es sólo una fractura momentánea porque señaló que no hay ningún problema y sin abundar en el tema dijo que van a salir adelante en esta precampaña que arrancó en Saltillo.

Quien también tuvo actividad ayer fue Ricardo Mejía Berdeja, quien se registró como precandidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila.

El exsubsecretario de Seguridad dijo que luchará porque llegue la Cuarta Transformación a Coahuila.

Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa que encabezó el mismo Mejía Bedeja junto con Valeria Flores, comisionada nacional política del PT en Coahuila, y Silvano Garay Ulloa, representante del mismo partido ante el Consejo General del INE en el país.

El ahora precandidato petista apuntó que su lucha no es una disputa con Morena sino que es una nueva opción para que los coahuilenses voten el 4 de junio.

Mejía Berdeja destacó que encabezará un movimiento progresista y que se recibirá a todos los coahuilenses que se quieran sumar al mismo, al precisar que “hoy emprendemos una ruta para la transformación de Coahuila”.

Manolo Jiménez, precandidato del PRI-PAN-PRD / Juan Manuel Contreras | El Sol de la Laguna

El exsubsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfatizó que la huella más profunda que hay en la historia de México es la que dejo Francisco I. Madero en su lucha en contra del porfiriato y que por ello él no podía quedarse solo a la expectativa para ver lo que puede pasar.

Apuntó que en este proceso electoral se veían campañas insulsas y planas, que ahora con su precandidatura serán verdaderas y que su propuesta buscará la alternancia en el Gobierno del Estado, al asegurar también que el PT se convertirá en la primera fuerza política en Coahuila.

“Hoy abrimos una ruta democrática para que los coahuilenses que lo deseen tengan una nueva alternativa política”, agregó el exfuncionario federal al tiempo que comentó que él no es militante de Morena, sino que es miembro de la 4T.

Mientras que Valeria Flores enfatizó que Coahuila está preparado para que llegue la transformación y que ellos van de la mano del presidente López Obrador, con quien no han roto su alianza.

Además de los tres políticos mencionados, también competirá como precandidato Lenin Pérez por el Partido Verde Ecologista de México, mientras que Movimiento Ciudadano sigue sin definir quién los abanderará para los comicios que se desarrollarán el próximo 4 de junio.

De acuerdo con el calendario en Coahuila,ayer comenzaron las precampañas y terminarán el 12 de febrero para que el 1 de abril se definan las candidaturas se definirán el 1 de abril.