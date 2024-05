Guerrero requiere una Fiscalía especializada en atender delito de extorsión: Empresarios

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero Omar Elías Azar Herrera consideró como una acción positiva la reforma legal que califica como delito grave el delito de extorsión o cobro de piso que es un mal que ha vivido mucho en Guerrero, y consideró que ahora se requiere una instancia especializada de la Fiscalía para presentar directamente las denuncias a fin de que se genere una mayor confiabilidad en la institución que atiende este delito

Azar Herrera explicó que hace unos días el Senado de la República realizó la reforma legal para que el delito de extorsión sea considerado como grave, para que quien lo cometa y sea detenido tenga que llevar el proceso penal en reclusión y no en libertad como se venía estilando, además de que se aplicarían penas más severas sin derecho a fianza ni conmutar penas.

Afirmó que esta iniciativa aprobada por los legisladores es “acertada” porque será un buen mecanismo “para que se pueda inhibir el tema de la extorsión”, el cual ha tenido un alza importante en estados como Guerrero.

“No podemos tapar el Sol con un dedo, este delito ha ido al alza, estaba descontrolado, cabe mencionar lo que se sabe en cuanto a la extorsión del pollo, en algunos otros lugares el aguacate, el limón, y negocios varios, de servicios, de atención a clientes, creo que a nivel federal se ha tomado una buena decisión, han escuchado la voz ciudadana, la voz del sector empresarial, productivo”, aseguro.

Con la aprobación de esta reforma, dijo Azar Herrera, se cierra el candado para que la Fiscalía General del Estado, haga la parte que le toca que es la investigación de este delito, así como las detenciones y los juicios jurídicos, y se pueda llegar al castigo a los delincuentes.

Por lo anterior se dijo confiado que con esta nueva disposición legal se pueda disminuir este delito, pero sobre todo que no se caiga en un vacío legal, ya que “suele pasar, suele suceder, pero también habrá una observación de la ciudadanía en general para que no pervierta y no se pase desapercibida esta realidad jurídica”, expuso.

Al cuestionarle la disposición de presentar las denuncias por extorsión, el líder empresarial dijo que se hace necesaria un área especial que atienda estos casos como sucede con otros sectores como los jóvenes, la comunidad indígena, y las mujeres entre otros, es decir, que pueda haber un Ministerio Público, que atienda al sector productivo.

En este sentido, Omar Elías Azar apuntó: “porque en algunas ocasiones, no señalamos que estén involucrados todos los elementos de la Ministerial, sería una locura, sería una irresponsabilidad, pero lamentablemente cuando algún comerciante, un empresario, inmediatamente cuando sale de las oficinas de agencias del Ministerio Público muchas veces han sido llamados vía telefónica y amenazados diciéndoles, que tenían el conocimiento del actuar de interponer alguna querella al MP”, sostuvo.

Esto ha ocasionado que la denuncia se inhiba por parte de las víctimas, siendo este tema un planteamiento que se le hiciera en su momento al fiscal Jesús Torres, para que lo analice jurídicamente y ver la posibilidad que sea una realidad, en caso contrario, se podrían buscar mecanismos para presentar una denuncia: “cuando algún amigo empresario es víctima de extorsión y de algún otro delito, le piensa, no solamente dos veces, le piensa infinidad de veces para ir a poner la denuncia por alguna desconfianza que tenga”, indico.

Reconoció que hasta el momento no han explorado la posibilidad de presentar denuncias colectivas por extorsión, para evitar que sean intimidados en lo individual, sin embargo, el mecanismo que han manejado es a través de los dirigentes empresariales que son “puente” entre la autoridad y las víctimas.

Dijo que la figura de un MP especializado que atienda al sector productivo, “no es una locura”, ni una idea al vapor por tratarse de una idea que se ha venido planteando desde hace varios años, debido a la desconfianza que ha prevalecido para con la autoridad, finalizó.