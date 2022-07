Entregan reconocimientos al personal médico del Poder Judicial de la Federación

Autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal entregaron diversos reconocimientos al personal médico y de enfermería del Poder Judicial de la Federación, quienes estuvieron en la primera línea de batalla para enfrentar la pandemia por Covid-19.

Durante la ceremonia el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, reconoció la labor del personal médico y de enfermería al asegurar que gracias al apoyo de ellas y ellos es que “no se detuvo la justicia” ni un solo día.

“Todos y todas se pusieron la camiseta. No importaba si eran vacaciones, no importaba el horario, no importaba el día, estuvieron al pie del cañón, anteponiendo la salud de las personas frente a cualquier otra consideración

Creo que ustedes pueden estar y deben estar muy satisfechos. No solo cumplieron con su deber, sino fueron más allá. Fueron auténticos médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, auténticos seres humanos al servicio de los demás. Sacrificaron y tuvieron costos personales y familiares con tal de salvar la vida de otras personas, eso nunca lo olvidaremos”, agregó.

Ministro Presidente @ArturoZaldivarL hace entrega de los reconocimientos al personal del servicio médico del #PJF



▶️ https://t.co/eH9BvHB6tc pic.twitter.com/OllrWbz8TX — Suprema Corte (@SCJN) July 5, 2022

Durante su intervención Zaldívar también aprovechó para realizar un reconocimiento al doctor Pedro Argüelles, director general de servicios médicos de la Corte, quien aseguró “salvó muchas vidas, algunas vidas que me son cercanas y esas es una gratitud que me acompañará toda la vida”.

“Con el liderazgo del doctor Pedro Argüelles establecimos protocolos primero de prevención y después de atención a los enfermos. Los protocolos de prevención funcionaron adecuadamente, no tuvimos un pico de contagios y el 80 por ciento de las personas que se contagiaron fueron quienes estaban trabajando en casa”, dijo.

Finalmente aprovechó la oportunidad para señalar que gracias a un reporte interno diario el personal médico y de enfermería logró darle seguimiento personalizado y atención médica no solo a los trabajadores del Poder Judicial, sino también a sus familias.

“(Su esfuerzo) eso se nota y los resultados están a la vista precisamente porque no tuvimos un problema que se nos saliera de control en cuanto al número de contagios, los fallecimientos si bien son sensibles, cualquier vida es sensible y es triste el fallecimiento, el número fue mucho menor al que se tuvieron en otras instituciones y además lo hicimos sin cerrar la justicia y sirviendo a la sociedad”, finalizó.