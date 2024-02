Movimiento Ciudadano presenta a candidatos al Senado por Guerrero

Movimiento Ciudadano (MC) presentó oficialmente a Mario Moreno Arcos como su candidato al Senado de la República.

En el evento, en el que estuvo presente el líder nacional del partido, Dante Delgado, se presentó a Gabriela Bernal Reséndiz como su compañera de fórmula.

La segunda fórmula al Senado, será encabezada por Coyolxauhqui Soria Morales, quien era militante de Morena y que formaba parte del equipo político del diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

En su mensaje, Mario Moreno dijo que el objetivo para las próximas elecciones, es que el partido se convierte en la primera fuerza en la entidad.

Dijo a Dante Delgado, que tras las próximas elecciones, MC tendrá mayoría en los congresos, así como en los ayuntamientos.

También, se lanzó contra su ex partido, el PRI, pues aseguró que este no supo reconocerlo, como tampoco lo supo hacer con quienes lo acompañaron en el evento, como el caso de Gabriela Bernal. Se lanzó contra los gobiernos morenistas y dijo que estos no dan resultados.

Estado Líder de MC condena los hechos que sufrió en la Autopista del Sol

Ante eso, dijo que no está de acuerdo con la política del actual gobierno federal de abrazos no balazos y señaló que lo que quiere la población es paz.

En el evento, Dante Delgado envió un abrazo al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, aunque este milita en el PRD y no se ha dado a conocer su futuro político.

Delgado señaló que en Guerrero, el partido dará la sorpresa y ganará a Morena en las próximas elecciones.

Dijo que los de Morena están nerviosos, porque la alianza del PRI-PRD-PAN no tiene oportunidades y quienes le siguen los pasos es el partido MC, instituto que sí representa el cambio.

También, elogió a Héctor Astudillo Flores, de quien dijo que él representaba “lo nuevo” y a quien agradeció su apoyo por hacer que Moreno Arcos llegue al Senado.