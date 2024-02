Mario Moreno Arcos sostiene encuentro con disidentes de MC

El virtual candidato a senador de la República, Mario Moreno Arcos, recibió el respaldo de disidentes de Movimiento Ciudadano de las 8 regiones de Guerrero, quienes denunciaron que violan sus derechos políticos electorales y le solicitaron sea interlocutor ante la dirigencia nacional.

El encuentro tuvo verificativo en un restaurante de la costera Miguel Alemán, que inicialmente sería exclusivamente con Integrantes de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, a 12 días de renunciar a su militancia de 30 años al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 4 de ser designado candidato por Guerrero al senado por MC.

Los liderazgos de las 8 regiones del Estado arroparon al oriundo de Chilpancingo, entre estos los integrantes de la comisión operativa estatal de MC, Talina Salinas, Yunuen Castellanos y Alberto Serna Mogollon, dando paso a las denuncias por una serie de irregularidades que afirmaron se cometen desde la coordinación operativa de su instituto político.

Lea también: Agreden a líder de MC en Guerrero en la Autopista del Sol

Atento, Moreno Arcos en silenció escuchó al grupo disidente, quienes le explicaron que desde la etapa cuando Luis Walton Aburto encabezó la dirigencia como Convergencia hasta la fecha ya como Movimiento Ciudadano, han trabajado por el fortalecimiento del partido y como premio los invisibilizan.

Afirnaron que desde el cambio de la dirigencia estatal provisional Macista, su instituto político está en crisis y con el riesgo de perder el registro en el próximo proceso electoral del mes de junio, lo que nunca ha ocurrido desde su fundación hace más de 20 años, debido a las erráticas decisiones que se han tomado de manera unilateral.

De esto dieron cuenta al delegado especial de MC, Armando Añorve Ríos, quien en su presentación llamó a la unidad, y se comprometió a escuchar las demandas de los disidentes, pero hasta el momento ha prorrogado los encuentros que tenían agendados y no hay fecha para que atienda sus denuncias.

Lo grave es que, por los actos de hostigamiento en su contra están renunciando sus militantes, incluso, palpan el desprecio de la nueva dirigencia provisional Mcista, pese a esto, acudían a brindarle su apoyo y a comprometerse a recorrer el territorio para llevarlo al triunfo.

Política Movimiento Ciudadano presenta queja contra aspirantes de Morena

Moreno Arcos en su intervención les ofreció sostener una reunión con todos, en cada uno de los municipios y ser el interlocutor con la dirigencia nacional para subsanar la problemática local y así respetar los derechos humanos y político electorales de las y los mcistas, los invitó a cerrar filas y a fortalecer la unidad ante el proceso electoral del mes de junio de 2024.

A los militantes qué hace meses se deslindaron de la dirigencia estatal más no de movimiento ciudadano como Felicitas Muñiz, dos veces presidenta municipal de Apanco, Nereida de Jesús Silvar, ex dirigente de Mujeres en Movimiento, Consuelo Sánchez Virrueta quien ocupó el cargo de presidenta del consejo estatal de MC además de ser la directora jurídica del partido, Victorino Pantoja, del municipio de Huamuxtitlan, les expreso su compromiso de llevar su voz a la dirigencia nacional.

Sus palabras encontraron eco y hubo expresiones de apoyo por parte de la ex representante ante el IEPC Olga Sosa, Noe Carachure ex dirigente municipal de Chilpancingo, Rosendo Navarrete dirigente municipal de Zihuatanejo, Miguel Ángel Ramos exdirigente de Coyuca de Benítez, Adrián Cruz líder de Teloloapan y ex candidato a diputado local.