Violencia en Acapulco es por reacción de criminales tras acciones de la autoridad: Ebrard

La estela de violencia que paralizó la zona poniente del puerto de Acapulco, con bloqueos y vehículos incendiados, obedece a una reacción de los delincuentes ante una acción de las autoridades, dijo el ex canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, por eso señaló que presentó el Plan Ángel, modelo que pretende no tolerar la impunidad ni resignarse a tener inseguridad como norma.

Lo anterior lo expresó en conferencia de prensa que ofreció este jueves en un hotel de la costera Miguel Alemán, en donde de manera escueta respondió a cinco preguntas, entre las cuales se le preguntó su opinión respecto a los bloqueos de este miércoles a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y a la quema de vehículos por grupos antagónicos vinculados con el crimen organizado.

En ese contexto puntualizó que lo que se vio en Acapulco, obedece a una acción de los policías y acciones federales, “yo reitero mi solidaridad al gobierno municipal, al gobierno del estado y a autoridades nacionales, por hacer frente a todo esto, pero la esencia de todo es que no debe de haber impunidad, ese es el asunto”.

En otra pregunta relacionada al asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes, su hijo y en donde resultó también herida la esposa de éste, indicó que todavía no tenía contacto con sus familiares y aceptó que fue su operador en Guerrero, pero no lo financio solo le prestó una casa en Chilpancingo, para guardar sus lonas y propaganda de su proyecto político.

Explicó que al malogrado empresario lo conoció por el finado ex alcalde Luis Walton Aburto, pero reiteró que solo fue eso. Además, confirmó que todavía no recibía ninguna información sobre los avances de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, pero confió que este viernes se disponga ya de un reporte sobre el caso.

El ex canciller dijo que su Plan Ángel pretende no tolerar la impunidad ni resignarse a tener inseguridad como norma. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

En este mismo encuentro con los medios de comunicación se le preguntó su opinión sobre el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otila Hernández Martínez, al respecto el ex secretario de Relaciones Exteriores Ebrard Casaubón fue puntual “tendrá que hacerse una investigación, no puede haber impunidad para nadie, no importa a qué partido pertenezca”.

También se le preguntó sobre la polémica por el contenido de los libros de texto, en ese sentido recordó que estamos en un momento muy político, “estamos por entrar al proceso sucesorio, bueno de hecho la encuesta es en este mes en el caso nuestro, también los de enfrente, entonces hay que quitarle toda esta parte, porque explica en buena medida en el debate. El momento es el 80 por ciento la causa”.

En lo que respecta a que el Tribunal Federal Electoral ordeno investigar el movimiento obradorista, Marcelo Ebrard simplemente dijo que lo investiguen. Nosotros no tenemos nada que ocultar.

Sobre su frase de que sonrían, todo está bien, aclaro que de ninguna manera quiere decir que será candidato independiente en el próximo proceso, sino todo lo contrario, “significa que vamos a ganar la encuesta porque vamos adelante”.