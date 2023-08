Admite Monreal que en Guerrero encontró un ambiente hostil y sin piso parejo

El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, admitió en su visita a Guerrero, que encontró un ambiente hostil y sin piso parejo, pero le fue bien porque se sumó la gente que cree en su proyecto político y tiene plena confianza de que dará la sorpresa de coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En lo que fue su segundo día de encabezar las asambleas informativas, pues primero lo hizo en Zihuatanejo, Petatlán y Atoyac de Álvarez, este martes a su llegada al puerto de Acapulco, reveló que sus coordinadores le expresaron su temor de que no asistiera la gente por la división existente entre los militantes de Morena, pero finalmente llenó el salón en el que se organizó la asamblea informativa.

En su mensaje que dirigió a sus simpatizantes expresó su deseo de ser quien gane las encuestas y dar continuidad al legado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantener los programas sociales y atender de manera prioritaria el tema de la violencia que afecta al país, en particular a Guerrero.

Más tarde, en la conferencia de prensa al ahondar sobre este tema, señaló que es imprescindible atender lo que pasa en la nación y en Guerrero, respecto a la procuración y administración de justicia, se requiere combatir efectivamente el crimen, que termine con la impunidad de los que la cometen.

Indicó que los delitos que se cometen a diario y se mantienen en la impunidad, no solo vulneran los derechos y libertades de las personas, sino que ponen en riesgo el tejido social y en este se sustenta nuestra vida pública. Alguien me pidió que se reconstruya el tejido social y solo se puede reconstruir haciendo justicia, dijo.

El aspirante a la candidatura presidencial, Monreal Ávila, por eso indicó que su propuesta es construir un país en donde se pueda vivir a salvo del crimen y ese es su compromiso, donde nuestros hijos puedan salir a la calle sin verse amenazados, donde nadie este al margen de la ley “y lo voy a decir con claridad, donde los policías y ladrones no se hagan amigos y cada uno tengan su función sin negociar”.

A pregunta sobre si la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, debe de separarse de su cargo para no entorpecer la investigación que se le sigue por su reunión con un presunto líder criminal, señaló que no es nadie para dar consejos y que esta decisión debe tomarla la propia edil.

Pero reiteró su deseo de construir un país en donde se persiga a los criminales y no sean funcionarios cómplices sino funcionarios ejemplares. El estado tiene las herramientas y solo hay que aplicarlas sin que esto se tome como autoritarismo o violación a los derechos humanos o a los protocolos o tratados internacionales.

En seguida se refirió a las muertes de los operadores del ex secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubon, a los que les expresó su pésame a sus familias porque deben de estar atravesando por una pesadilla, pero se negó a ahondar en el tema “porque yo no quiero lucrar políticamente con estas tragedias, me vería muy mal acusando sin ninguna prueba”.

En ese contexto, Monreal Ávila refrendó su respaldo a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y que el gobierno federal respalde a Guerrero ante esta ola de violencia. A nadie le deseo este escenario, pero lo mismo pasa en Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, en muchas otras partes del país.

Por eso precisó que tiene un plan para un México Seguro, que, incluso, está escrito en su libro “Una Oportunidad Real”, en donde aborda diversos temas relacionados a cómo combatir al crimen organizado y destruir su sistema financiero.

Pero se pronunció en contra de desaparecer la Guardia Nacional, mantener al ejército en labores de seguridad y que el hospital del tercer nivel no se construya en el Centro Internacional de Acapulco, porque genera empleos, desarrollo y atractivo para quienes quieren disfrutar de un sitio extraordinario en sus reuniones, pero además regresar el Tianguis Turístico a este destino de playa.