Sufren pescadores por falta de equipo de trabajo y lanchas

A cinco meses de haber perdido parte de sus artes de pesca como consecuencia de los daños de Otis, más de 3 mil pescadores de Acapulco continúan padeciendo para realizar su actividad diaria al no contar con sus lanchas en buenas condiciones, con redes que utilizan para extraer del fondo del mar el pescado que representa el sustento diario de sus familias, además de la falta de apoyos de autoridades para poder resarcir las afectaciones que les prohíben hacer un trabajo eficiente.

Los propios pescadores adheridos a la Cooperativa Pesquera Playa Hamacas, comentaron que desde diciembre pasado con la temporada de vacaciones de fin de año, han estado trabajando con menos del 50 por ciento de sus herramientas entre estas, lanchas, motores y redes que son lo más indispensables para poder pescar y tener ingresos.

Antonio Castro Flores, pescador en playa Hamacas, dijo que la falta de herramientas no sólo a evitado que varios trabajadores se queden sin salir al mar y poder tener el producto para venderlo, sino también que la producción de pescado sea menor a otros años por carecer de las herramientas para poder embarcarse.

Dijo que son más de 60 embarcaciones las que en estos momentos por los daños que sufrieron con el huracán, no están siendo utilizadas para realizar la pesca diaria en las distintas playas de Acapulco, agregó que requieren de apoyos no solo de las autoridades, sino también de empresas que ofrecen créditos económicos para reparar la madera y la fibra de vidrio de las lanchas.

“La situación para más de tres mil pescadores, no ha cambiado mucho después del paso del huracán, porque seguimos sufriendo por la falta de herramientas, y lo más grave es que no tenemos recursos económicos para reparar las lanchas, los motores que también se descompusieron y las redes que se llevó el huracán, estamos saliendo pero no todos, en algunos de los casos nos estamos prestando las lanchas unos a otros, con la finalidad de que todos puedan trabajar”, dijo.

Antonio Castro, agregó que algunos de los pescadores que son parte de la cooperativa Playa Hamacas, tienen entre dos o tres embarcaciones, y todas en mal estado por lo que requiere de una inversión económica muy considerable para repararlas.

Explicó que la producción de pescado que se tiene para la venta una vez que regresan las lanchas de mar adentro, es menor a la que se tenía hasta antes del paso del huracán en octubre del año pasado, “No sabemos en qué porcentaje, pero si no están trabajando más de la mitad de las lanchas lo que se pesca es muy poco”.