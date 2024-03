¡Sigue la rapiña! Roban piezas de yates dañados por el huracán Otis

A cuatro meses de que el huracán Otis devastara cientos de embarcaciones dejándolas varadas en la zona de playa y piedras en Manzanillo y playa Honda, propietarios denuncian el robo de algunas piezas como motores y artículos de cabina y camarotes.

Ernesto Flores Esquivel, propietario de una de las embarcaciones ubicadas en playa Honda, dijo que se empezó con el robo de algunas partes de las lanchas y yates, sobre todo de motores que aún tienen arreglo con una inversión económica, o en su caso para venta de las partes que estos tienen.

“Estamos siendo afectados ahora por la rapiña, porque se están robando las partes de las lanchas, sobre todo de los yates que están varados en la arena y sobre las piedras; las embarcaciones se mantienen en estos lugares porque aún no se tiene la intervención de los seguros en el caso de quienes los tengan asegurados, pero esto no quiere decir que no se van a recuperar”, dijo.

Manifestó que algunos de los yates ya no tienen los dos motores, ya no tienen algunos de los aparatos que vienen en las cabinas, como los radios, las antenas, cables y hasta sillones, además de que del interior de camarotes se han sustraído algunos artículos que hasta antes del paso del huracán estaban en esos lugares.

Expresó que los robos pueden ser provocados por las mismas personas que trabajan en algunas otras embarcaciones que también fueron afectadas por el huracán, pero que tienen más posibilidades de ser rehabilitadas.

Flores Esquivel dijo que los daños que dejó el huracán a los yates son millonarios, y ahora con el robo de piezas como los motores los daños aumentan de manera considerable debido a que hay equipos que tienen costos en dólares por las marcas y los caballos de fuerza.

Según Capitanía de Puertos, el huracán Otis dejó devastadas poco más de 700 embarcaciones de siete mil que se encuentran con registro par navegar en la bahía de Acapulco.