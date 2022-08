"Soy el arma secreta del Presidente", dice Monreal

El senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que se inscribirá para buscar ser candidato a la presidencia de la república en el 2024 y se consideró “el arma secreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en Acapulco luego de participar en la reunión de una asociación civil, Monreal Ávila dijo que ha decidido que una vez que se lance la convocatoria, se va a inscribir como aspirante en su partido.

"Falta tiempo y ahora hemos venido un grupo de senadores plurales a los que yo he invitado para participar en este evento desayuno y a otra invitación en donde presentaré el eje rector sobre turismo”, dijo.

Mencionó que sentirse “bien” y “de buenas” aunque reconoció que “no estoy en la prioridad del presidente (Andrés Manuel López Obrador), él solo se refiere a 3, pero cuando las ausencias se manifiestan tan persistentemente se convierten en asistencias notables”.

Local Arropan priistas a Ricardo Monreal en su visita a Acapulco

Dijo que se siente tranquilo y mencionó que no está “ni fuera de Morena ni fuera de la Contienda porque está todavía no inicia y he decidido que una vez que se lance la convocatoria voy a inscribirme como aspirante a la presidencia de la república”.

El Senador agradeció ser el primer precandidato en reunirse con los integrantes de esta asociación y en sus respuestas, dijo que va por un proyecto plural y que reunirse con ángeles y demonios no lo hace ni demonio ni ángel e indicó que se siente con capacidad, lucidez y experiencia para poder ser el presidente de México.

En la entrevista con medios, el senador declaró que es “el arma secreta” del presidente Andrés Manuel rumbo a las elecciones de 2024 y aseguró estar preparado para ser el sucesor porque le conviene al país y a la gente.

“Soy un hombre prudente, capaz de hablar de todas las fuerzas políticas, soy un hombre maduro y tengo experiencia política, no soy de arrebatos, ni de vendettas políticas, soy un hombre que va a generar conciliación en el país y por eso no me voy a pelear con el presidente nunca”, destacó.

Dijo que el país requiere reconciliación y no un enfrentamiento, así como atender problemas como la inseguridad y el campo por ello propondrá un proyecto incluyente.

Local Ebrard pedirá a Morena selección de candidato presidencial por encuesta

“De la posibilidad de ir en coalición, si no se da en Morena la candidatura o ¿si estoy pensando en la Ciudad de México? no, quiero jugar mi resto como dicen los jugadores en la carrera presidencial porque es la hora y porque me siento con la capacidad, la lucidez la experiencia, para poder enfrentar este proceso estoy listo para enfrentar los grandes desafíos del México moderno, señaló.

Monreal Ávila, condenó el asesinato del periodista Fredid Román Román, ocurrido la tarde del lunes en Chilpancingo y exigió que se dé con los responsables de este crimen para que se aplique la ley.

En su visita, es acompañado por el senador Miguel Ángel Mancera Espinoza del PRD, la senadora de Quintana Roo, Gabriela López Gómez, de Tamaulipas, Faustino López Vargas, Manuel Añorve Baños de Guerrero, Ricardo Velázquez senador de Baja California y Eduardo Ramírez de Chiapas