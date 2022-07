Ebrard pedirá a Morena selección de candidato presidencial por encuesta

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón dijo que pedirán al partido de Morena que se aplique una encuesta para seleccionar al candidato que contenderá a la presidencia de la República en el 2024, igual como se hizo cuando contendió con Andrés Manuel López Obrador en el 2011.

En conferencia de prensa, luego de una gira de trabajo por Acapulco con la alcaldesa, Abelina López, el canciller señaló que ya se extinguió el dedazo que va de la mano con el tapado y ya lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López.

“Ya lo dijo el presidente López Obrador que se extingue el tapado, que era un animal envías de extinción, ahora ya se detectó su extinción, si se extingue el tapado se extingue el dedazo van de la mano”, refirió.

Recordó que cuando contendió como pre candidato a la presidencia de México por Morena acordó con Andrés Manuel en el 2011 una encuesta para ver quién sería el candidato y se propuso hacerla con una empresa de confianza y otra que supervisará las cinco preguntas que se harían a los militantes.

Aseguró que ahora se va a pedir al partido Morena que se haga igual el mismo proceso para sacar al candidato a la presidencia que contenderá en el 2024.

“Yo veo que el presidente lo que quiere es que el pueblo decida quién va a ser y eso yo no lo pongo en duda al contrario estoy convencido que así lo piensa, entonces vamos a esperar los tiempos, los movimientos, pero en esencia tiene que ser una encuesta verificable, pública, transparente y que nos queda claro qué es lo que el pueblo quiere”.

En cuánto a las porras que recibió de “presidente”, “Presidente”, cuando participó en un evento en la colonia de la Sabana en un arranque de obra de saneamiento de la bahía de Acapulco, Marcelo Ebrard dijo que el pueblo es libre de decir lo que quiera, “ ni modo que le digamos oiga por favor absténgase de gritar y si a mí alguien me quiere gritar presidente, igual no se le dice nada, pero están en su derecho. Déjalo que se expresen”.

Durante la conferencia, Marcelo Ebrard dijo que él es AMLISTA fundador en las buenas y en las malas y en Morena no hay derecho de antigüedad, “ hay que estar en las posiciones y jugársela y es donde yo he estado y nadie me ha dicho yo voy porque tú vas a ir sino al contrario”.

Marcelo Ebrard, dijo que no puede ir a ningún evento de su partido y si lo invitan no puedo opinar nada.

Por otra parte, Marcelo Ebrard dijo que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López le entregó una síntesis de proyectos que considera son estratégicos para el municipio, porque además él se lo había pedido y ya se acordó cuáles son.

“Entonces ya tengo visualizado a qué países podemos invitar, acabo de ir a Corea por ejemplo si tiene fondos de inversión muy importantes y que voy a hacer lo mismo que hizo Abelina tocarle la puerta y se los voy a llevar”.

Añadió que lo mismo con algunas obras prioritarias que requiere el gobierno de Guerrero, también se hará una agenda y se llevará a diferentes embajadas para conseguir inversión.