Con gobiernos de Morena se ven “cosas anormales”: Astudillo

El ex gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que en el periodo de gobierno que ha encabezado Morena, tanto a nivel local como federal, se ven “cosas anormales” que en otros tiempos ya habrían tenido consecuencias.

El ex mandatario dijo que estas situaciones son básicamente las campañas anticipadas que “en otro tiempo serían anormales hoy pretenden que sean normales”, dijo en el acto por el primer aniversario luctuoso de René Juárez Cisneros.

El mensaje de Astudillo claramente tiene que ver con las recientes visitas hechas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y por el canciller Marcelo Ebrard, en actos básicamente para promover su imagen de cara a la sucesión presidencial.

Astudillo Flores se había mantenido fuera de los reflectores y de las opiniones a la forma de gobernar de Morena, y ahora desaprobó que exista el intereses de que desaparezcan algunas instituciones, como el INE, del que dijo que ha sido un buen árbitro que ha dado buenos resultados a la población y que ha dado equilibrio al país.

“Tiene que seguir existiendo árbitros, sino no hay árbitros entonces no hay competencia, entonces yo lo que creo es que hoy más que nunca, es necesaria la presencia del INE y fortalecer al INE, no desaparecerlo”, enfatizó.

Dijo que actualmente, los temas de economía y seguridad ocupan el interés de los mexicanos, pero dijo que de ambos temas, el asunto económico comienza a generar preocupación.

También, reflexionó sobre la etapa que vive el priismo en el país y sobre el tema aseguró que el tricolor tiene más cosas que aportar a la ruta democrática de México, sin embargo, dijo que antes debe brincar de la etapa difícil por la que atraviesa.

Sostuvo que, el tricolor debe tener claridad a la hora de buscar alianzas de cara a las próximas elecciones de 2024, esto en respuesta al planteamiento del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, sobre construir una alianza electoral que incluya al PRI, PRD, PAN, y Movimiento Ciudadano, así como a organizaciones sociales, para afrontar ese proceso electoral.

Finalmente, dijo que el dirigente nacional del PRI debe realizar un análisis sobre su permanencia en la presidencia del partido, y aclaró que no pedía su salida, sino solo un momento de reflexión sobre la situación internar del instituto político.