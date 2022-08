Arropan priistas a Ricardo Monreal en su visita a Acapulco

Militantes priistas, morenitas, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, Alfredo Sánchez Esquivel, así como ex funcionarios municipales y ex legisladores, arroparon al senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, en su visita al puerto de Acapulco donde abordó el tema de "las grandes reformas para el cambio de régimen".

Lee también: Necesario trabajo coordinado contra la delincuencia: Segob

Estado Con gobiernos de Morena se ven “cosas anormales”: Astudillo

En su primera reunión el coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la junta de Coordinación Política del Senado de la República, se reunió con integrantes de una asociación civil grupo ACA en el puerto donde se contó con la presencia del dirigente municipal del PRI, Sofío Ramírez Hernández, así como de la diputada del mismo instituto político Julieta Fernández Márquez, esposa del senador Manuel Añorve, quien también acudió a la sesión.

También estuvo presente la ex delegada del Invisur Vicky Trany en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, así como el ex dirigente municipal del tricolor Amed Salas Justo y el zeferinista Fernando Donoso Pérez, ex diputado local.

También acudió Tania Zámano, ex directora de Catastro de Adela Román Ocampo y el ex presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Nazarin Vargas Armenta.

En su visita al puerto de Acapulco, Monreal Ávila es acompañado por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, la senadora de Quintana Roo, Gabriela López Gómez, de Tamaulipas y Faustino López Vargas, entre otros asistentes.