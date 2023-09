Sin licencia no puede iniciar construcción del hospital del ISSSTE: Alcaldesa

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez aseguró que no se pueden iniciar los trabajos de construcción del hospital de Tercer Nivel del ISSSTE en el Centro de Convenciones debido a que no tienen licencia de construcción.

Entrevistada al término del banderazo de la rehabilitación de la avenida Solidaridad, detalló que en el CIA, solo se están realizando alineamientos.

"No hay licencia, lo que están haciendo es alineamiento, no pueden trabajar si no hay licencia, porque se va uno a la cárcel. Ellos están haciendo lo que corresponde el alineamiento, el impacto ambiental, todo el tema es lo que están haciendo adentro", explicó. Local Sin licencia, comienzan construcción del hospital del ISSSTE

López Rodríguez comentó ante la solicitud que han hecho colonos inconformes ante la construcción del nosocomio de reunirse con ella, que se ha platicado el tema con la regidora Sofi, quien vive en la zona, donde hay contrastes.

Reiteró la primera autoridad del municipio que se están haciendo los estudios que se requiere para el trámite de la licencia, aunado a que se tiene que meter el drenaje en todo alrededor del Centro de Convenciones, “ese drenaje ya dio todo lo que dar, necesitamos ver la planta de tratamiento, necesitamos ver los mil cajones” de estacionamiento para que se pueda otorgar la licencia.

En su mensaje la alcaldesa invitó a toda la población a asistir a su informe de gobierno el próximo domingo 10 de septiembre a las 4:00 de la tarde en la calle Andres de Urdaneta.