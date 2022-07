Sigue delito de extorsión contra hoteleros del Acapulco Tradicional

Francisco Aguilar Ordóñez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restauranteros de la zona del Acapulco Tradicional, denunció que este sector empresarial, sigue sufriendo de las extorsiones que realizan grupos delincuenciales a través de llamadas telefónicas.

En entrevista luego de haber asistido al ayuntamiento de Acapulco, el empresario de la zona tradicional donde existen 50 hospederías, manifestó que no son diarias las llamadas que reciben los hoteleros para pretender extorsionarlos con alguna cantidad de dinero.

“Nosotros ya sostuvimos una reunión de trabajo con la fiscal general del estado, para ver el problema de las extorsiones y la inseguridad, avanzamos mucho con ella, nosotros queremos también aportar y ayudar en lo que se pueda en materia de inseguridad que es el principal problema que tenemos en Acapulco”, expresó el empresario del sector hotelero.

Dijo que los hoteleros, también ha sufrido del problema de la extorsión a través de llamadas telefónicas, pero ya tenemos el apoyo de la fiscal y ahora si vamos a empezar a realizar las denuncias por este ilícito ante las autoridades correspondientes.

Aguilar Ordoñez, indicó que todas las llamadas de extorsión que reciben los empresarios hoteleros de la zona tradicional, están debidamente documentadas por casa propietario de un hotel, por lo que si se requieren para iniciar alguna investigación se pueden obtener por parte de las autoridades que en está ocasión ya dieron una mayor confianza.

Señaló que anteriormente, los empresarios de este rubro no denunciaban las extorsiones porque no se sabía ni con quien estábamos hablando y estos representaba un riesgo porque no se tenía conocimiento si había algún tipo de complicidad, lo cual representaba un mayor riesgo para quien denunciaba.

Agregó que el problema más constante al que se han enfrentado los empresarios del sector hotelero de la zona del Acapulco Tradicional, es la extorsión telefónica.

Por último, aseguró que no son diarias las llamadas de extorsión que se recibe en los hoteles, pero en ocasiones las esquivamos porque ya tenemos conocimiento de cómo hacerlo, pero esto no disminuye el riesgo para este sector empresarial.