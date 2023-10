Sector comercio perdió 78 mdp por lluvias de fin de semana

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Acapulco reportó que al registrarse un fin de semana de lluvias a consecuencia de una depresión tropical, el comercio registró pérdidas económicas de al menos 78 millones de pesos.

El presidente de dicho organismo empresarial, Alejandro Martínez Sídney, dijo que este domingo por el mal tiempo un 48 por ciento de establecimientos se mantuvieron cerrados por el mal tiempo.

Comentó que debido a las lluvias se cancelaron eventos deportivos, culturales, sociales, también se vio afectada la industria restaurantera y parte de la vida nocturna.

Dijo que ante la suspensión del servicio del transporte público por la inundación de vialidades, muchas personas no pudieron llegar a sus trabajos o hogares y otros que tenían programada reservaciones en restaurantes tuvieron que cancelar.

Durante este fin de semana lluvioso, dijo que se registraron apagones de energía eléctrica en algunas zonas de la Costera Miguel Alemán y en el primer cuadro de la ciudad, dañando sistemas de cómputo, aires acondicionados de diferentes giros comerciales.

“No todos los negocios pidieron salir con saldo blanco por estas lluvias, el 80 por ciento del sector comercio tiene alguna afectación directa en su equipamiento técnico, operacional y solamente un 20 por ciento no sufrió daños”.

Martínez Sidney reveló que los daños ocasionados por fallas de energía eléctrica y pérdida de insumos ascienden a más de 8 millones de pesos.

Mientras que la afectación en término de ventas por cancelación de reservaciones durante el fin de semana y el cierre de negocios por las lluvias, asciende a los 78 millones de pesos.

“Dinero que ya no llegó a los bolsillos de los empresarios de los diferentes segmentos económicos desde prestadores de servicios turisticos, bares, discotecas, hoteles y eventos deportivos, culturales y sociales que se tenían proyectado se tuvieron que cancelar”.

Mencionó que arriba del 48 por ciento de las empresas no abrieron y está cifra puede aumentar debido a que las lluvias continúan y otro sector de establecimientos abren por la tarde. “En la noche vamos a ver quienes se animaron abrir, quienes no”.

Dijo que muchas empresas no operaron porque el personal no pudo llegar a laborar, ya que en las colonias de la zona sub urbana es difícil tomar el transporte y sus caminos están inundados.

Denunció que por el mal tiempo que sigue generando fuertes lluvias, algunos trabajadores del volante están abusando y cobrando más de la tarifa establecida. En ese sentido hizo un llamado a la dirección de transporte para que no permitan que estos abusos se de contra la clase trabajadora.