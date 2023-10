Apagones por lluvias dejaron sin luz a cuatro hoteles de Acapulco

En pleno fin de semana, cuatro hoteles de cuatro y cinco estrellas se quedaron sin luz por algunas horas, debido a los apagones que generó las lluvias por la depresión tropical 16-E que se localiza en la costa grande de Guerrero.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez, aseguró que no hay cancelaciones y se tuvo una ocupación hotelera 63 ciento, “fue regular”, señaló.

“Cancelaciones por las lluvias no tenemos y tenemos saldo blanco y no nos han reportado alguna situación afortunadamente y el día de ayer sábado ya no hubo corte de energía en la zona costera y ya no hubo afectación en hoteles por esa situación”.

Mencionó que el día viernes por las fuertes lluvias se tuvo problemas de energía eléctrica en cuatro hoteles de cuatro y cinco estrellas.

El presidente de AHETA dio a conocer que se espera una recuperación de la ocupación hotelera en las próximas semanas con los congresos de Cardiología y Ninería.

Detalló que por la Convención de Cardiología se tendrá la asistencia de 5 mil participantes y más de 10 mil para la Convención de Minería.