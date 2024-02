Por Otis migran 10 mil obreros a otros destinos turísticos del país

Al estimar que Acapulco se reconstruirá en unos cinco años, el Secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Rodolfo Escobar Ávila reveló que más de 10 mil obreros se fueron a otros destinos turísticos como Puerto Vallarta, Cancún, Los Cabos, Zihuatanejo y Rivera Nayarit, ante el cierre de las hospederías afectadas por el huracán Otis en Acapulco.

En Acapulco se tienen registrados 275 hoteles, de los cuales informó el coordinador de Protección Civil estatal Roberto Arroyo Matus que más de 620 entre hoteles y condominios resultaron afectados por el huracán Otis.

“No sé sabe cuándo se abrirán todos los hoteles del puerto, por eso los trabajadores se fueron a hoteles primas cadenas, no hay fechas porque el seguro de riegos no está pagando nada de las afectaciones”, precisó.

Detalló que los empleados de la industria sin chimeneas fueron contratados por seis meses, les pagaron su pasaje y les dieron un recurso económico para dejárselos a sus familias.

Secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Rodolfo Escobar Ávila. Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Escobar Ávila señaló que empresas en el puerto no están abiertas al 80 por ciento como se dice debido a que todo está muy complicado y no se tiene el recurso económico para reconstruirlas.

“Acapulco se reconstruirá en 5 años, no está cómo se dice, nosotros somos los trabajadores sabemos cómo están las condiciones de las fuentes de trabajo. El turismo no llega a casas llegan a hoteles, aún no están abiertos al cien por ciento, solo con 100 a 150 habitaciones otros más no tienen la condiciones”, dijo.

El líder sindical hizo un llamado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que no liberen licencias en zonas hoteleras, esto debido a que presuntamente se pretende convertir en desarrollo condominal el hotel ElCano, tras ser vendido.

“Acapulco no tiene agricultura, fábrica, armadoras, la única fábrica que tiene es él turismo y si matan la zona hotelera con condominios o casas habitacionales no se tendrá trabajo”, concluyó.