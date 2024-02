Seis mil obreros de Acapulco siguen sin fuente de empleo

Más de seis mil obreros de la industria turística de Acapulco, se mantienen sin un sustento económico debido al cierre de sus fuentes de trabajo a más de tres meses de la devastación provocada por el huracán Otis.

Los líderes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Raúl Ramírez Gallardo y Benigno Salgado, señalaron que además de mantener a seis mil trabajadores en las bancas de los sindicatos, otros tres mil obreros dedicados a la industria turística, han salido del puerto de Acapulco, en busca de una actividad laboral.

Coincidieron en que en Acapulco hay una crisis económica y un desabasto que está afectando a miles de obreros que por décadas, se han dedicado a la actividad turística.

“La situación no se va a mejorar en estos momentos en cuanto a las apertura de las fuentes de empleo, debido a que los grandes hoteles que se mantienen cerrados a más de tres meses del paso del huracán, representan más del 50 por ciento del total de las fuentes de empleo para los trabajadores obreros de Acapulco, mientras estos no funcionen, no habrá contrataciones ni firmas de nuevos contratos colectivos”, expresó Ramírez Gallardo.

Muchos trabajadores hoteleros migrarona otros destinos turísticos por la falta de fuentes de empleo en Acapulco. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco.

Gallardo Ramírez manifestó que a tres meses del huracán Otis se sigue manteniendo en una situación muy difícil a los trabajadores, a los sindicatos y los propios empresarios que no han podido reactivar sus negocios y las empresas hoteleras donde se genera la mayor parte de los trabajos en todo el puerto.

El dirigente obrero manifestó que muchos trabajadores de hoteles, restaurantes y bares, hoy en día están buscando de manera personal la forma de tener algunos ingresos económicos vendiendo algún producto, para poder enfrentar la situación difícil en la que se encuentran por el desempleo en Acapulco, por el cierre de las empresas, negocios y las hospederías.

Por su parte Benigno Salgado, lamentó que mucha mano de obra de Acapulco se fuera a otros destinos de playa como Los Cabos, Vallarta, Zihutanejo y Huatulco, por la falte de empleo en los hoteles y en todos los sectores laborales.

Dijo que en Acapulco hay crisis y desabasto por la falta de una reactivación económica y turística, y agregó que no hay una ayuda por parte de las autoridades para sobresalir de la mala situación en la que se encuentran los miles de obreros que no pueden reactivarse en sus trabajos desde hace más de tres meses.