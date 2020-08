Podrían inhabilitar a ex funcionarios destituidos en meses pasados por no cumplir con declaración patrimonial

Los ex funcionarios del gobierno municipal que fueron destituidos de sus cargos en los últimos meses, podría ser sancionados con una inhabilitación por no cumplir con su declaración patrimonial, como lo marca la ley.

El titular del Órgano de Control Patrimonial del gobierno municipal, Francisco Torres Valdez, dijo que entre los ex funcionarios que podrían ser inhabilitados a ocupar algún cargo de elección popular o en alguna administración, son el ex director de la Capama, Leonel Galindo González, la ex titular de Ecología, Guadalupe Rivas Pérez, así como el ex director de Salud, Agustín Flores Jiménez. Estado Condena vicecoordinador de Morena en Congreso local acciones violentas en Cruz Grande

Dijo, que los tres ex funcionarios, tienen que presentar su declaración patrimonial aún cuando estén fuera de la administración, ya que en el tiempo que fingieron como funcionarios, hicieron uso de recursos del erario publico.

Por otro lado, informó que en el caso de los regidores y síndicos, ya cumplieron con este procedimiento de ley, sin embargo, personal a su mando aún existe un gran porcentaje que no han presentado su declaración patrimonial.

Explicó, que en cuanto a personal las sindicaturas solo han cumplido el 75 por ciento, en regidurías, el 79, en la Secretaría General, en un 61 por ciento.

Mientras que en la Secretaría de Finanzas, se tiene un 50 por ciento de su personal que ya cumplió con su declaración patrimonial, en la Secretaría de Seguridad Pública, se tiene un 71 por ciento, en Sedesol un 34 por ciento, siendo la dependencia más baja en este procedimiento marcado por la ley.

En presidencia hay un 35 por ciento, en la Secretaría de Planeación se tiene un 42 por ciento, en Turismo un 86 por ciento, en la Capama un 69 por ciento y en el Órgano de Control Patrimonial hay un 94 por ciento.