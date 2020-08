Condena vicecoordinador de Morena en Congreso local acciones violentas en Cruz Grande

El vicecoordinador de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, Arturo Martínez Núñez, reprobó las acciones violentas cometidas por pobladores del municipio de Florencio Villarreal (Cruz Grande) y consideró que se debe investigar si hubo participación de servidores de la nación.

El jueves, el gobernador Héctor Astudillo Flores, acudió junto con el secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos a inaugurar el centro de salud con Servicios Ampliados para atender a la población de esta región de la costa chica, pero decenas de personas, algunas identificadas con Morena, se lo impidieron al cerrar el acceso al edificio.

Al respecto, el legislador local y presidente de la comisión de cultura del Poder Legislativo, consideró que se debe investigar y actuar en consecuencia, debido a que el propio sub delegado de la región Alberto Salgado Rodríguez, reconoció que hubo presencia de servidores de la nación.

“Reprobamos los hechos ocurridos ayer en el municipio de Florencio Villareal, donde un grupo de manifestantes impidió, de manera violenta, que se realizara la inauguración del Centro de Salud. Ninguna causa, por legítima que ésta sea, justifica la agresión como argumento”, escribió en la red social Twitter. 2/2 Recordar que nuestro movimiento ha sido siempre pacífico: condenamos la violencia, venga de dónde venga.

Guerrero necesita diálogo, no monólogo; reconciliación, no división; sumar, no restar.#abrazosynobalazos — Arturo MartínezNúñez (@ArturoMN) August 21, 2020

Martínez Núñez posteó también que “nuestro movimiento ha sido siempre pacífico: condenamos la violencia, venga de dónde venga. Guerrero necesita diálogo, no monólogo; reconciliación, no división; sumar, no restar”.