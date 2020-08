Abogados piden reapertura de juntas de Conciliación y Arbitraje en Acapulco

Abogados laboristas del estado de Guerrero protestaron en la Junta de Conciliación y Arbitraje del municipio de Acapulco, para solicitar sensibilidad del gobierno del estado para lograr la reapertura de las instalaciones, debido a que llevan casi cinco meses sin trabajar.

Un grupo de profesionales del derecho se dieron cita en la calle Juan R. Cabrillo del fraccionamiento Hornos, donde se ubica la dependencia, donde aseguraron que están desesperados por generar ingresos económicos para poder llevar alimento a sus casas, situación que podría ocasionar un incremento de los índices de delincuencia.

El abogado Ricardo Lagos Ramírez, solicitó sensibilidad por parte del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores para buscar las alternativas para que las oficinas de Conciliación vuelvan a ser funcionales, ya que la necesidad también es imperiosa para los obreros y patrones en la actualidad.

"Esto va a ocasionar un incremento a la delincuencia, porque si yo no tengo para comer y mi gente no tiene para comer lógicamente me voy a ver orillado a buscar otros medios para llevar alimento a mi familia, no queremos que eso ocurra, queremos que el gobernador sea sensible y entienda que en materia laboral es fundamental y prioritaria y que todo trabajador, así como el patrón necesitan un árbitro", dijo.

Lagos Ramírez solicitó una reunión con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo para hacerle saber de primera mano la petición, ya que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Oscar Rangel Miravete solo da largas y ninguna solución al conflicto.

"Ya sostuvimos tres reuniones con el titular de la Secretaría y no ha dado ninguna solución, ni siquiera le ha informado al gobernador y la verdad no sé si el señor es ingeniero, es licenciado, es contador, porque realmente de la materia el señor no sabe nada y no podemos hablar el mismo idioma con ese señor porque únicamente como los políticos gandayas dan largas y largas", criticó.

Los inconformes aseguraron que existen miles de trabajadores quienes fueron despedidos de las empresas de una manera injusta, mismos que urgen acceso a la justicia laboral.